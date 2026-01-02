staat in de belangstelling van Besiktas, zo meldt ESPN vrijdagavond. De oud-linksback van Feyenoord, die deze week veelvuldig in verband werd gebracht met Ajax, kan mogelijk op huurbasis naar de Turkse grootmacht.

Hartman was de afgelopen dagen veelbesproken in de media. Nadat Fabrizio Romano als eerste meldde dat Ajax interesse had, begonnen de geruchten te lopen. Onder meer De Telegraaf suggereerde dat de oud-Feyenoorder zelf wel oren had naar een huurdeal. Hartman rekende middels een statement op Instagram af met de geruchten.

Hoewel een stap naar Ajax dus van de baan is, zijn de transferperikelen rondom de verdediger niet gaan liggen. ESPN weet dat Besiktas aast op de diensten van de 24-jarige linksback. Hartman is op zoek naar meer speeltijd, nu hij bij Burnley op een zijspoor is beland.

De Turkse topclub heeft zich nog niet officieel gemeld bij Burnley, maar overweegt dat wel te gaan doen. Bij de huidige nummer vijf van de Süper Lig komt Hartman oud-Feyenoord-ploeggenoot Orkun Kökçü mogelijk tegen.