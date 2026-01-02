Live voetbal

Na Ajax aast nu ook Besiktas op Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman bij Oranje
Foto: © Imago
2 januari 2026, 22:55

Quilindschy Hartman staat in de belangstelling van Besiktas, zo meldt ESPN vrijdagavond. De oud-linksback van Feyenoord, die deze week veelvuldig in verband werd gebracht met Ajax, kan mogelijk op huurbasis naar de Turkse grootmacht.

Hartman was de afgelopen dagen veelbesproken in de media. Nadat Fabrizio Romano als eerste meldde dat Ajax interesse had, begonnen de geruchten te lopen. Onder meer De Telegraaf suggereerde dat de oud-Feyenoorder zelf wel oren had naar een huurdeal. Hartman rekende middels een statement op Instagram af met de geruchten.

Hoewel een stap naar Ajax dus van de baan is, zijn de transferperikelen rondom de verdediger niet gaan liggen. ESPN weet dat Besiktas aast op de diensten van de 24-jarige linksback. Hartman is op zoek naar meer speeltijd, nu hij bij Burnley op een zijspoor is beland.

De Turkse topclub heeft zich nog niet officieel gemeld bij Burnley, maar overweegt dat wel te gaan doen. Bij de huidige nummer vijf van de Süper Lig komt Hartman oud-Feyenoord-ploeggenoot Orkun Kökçü mogelijk tegen.

Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 24 jaar (14 nov. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
15
0
2024/2025
Feyenoord
12
0
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Feyenoord
23
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

