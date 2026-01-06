Mike Verweij denkt dat Ajax baalt van het vertrek van Brian Brobbey, zo zegt de journalist van De Telegraaf bij Kick-off. De naar Sunderland vertrokken spits maakte zondag zijn derde treffer in Engelse dienst tegen Tottenham Hotspur, en deed dat op fraaie wijze.
Brobbey sloot een wisselvallige periode bij Ajax afgelopen zomer af met een transfer naar promovendus Sunderland. The Black Cats hadden zo’n twintig miljoen euro over voor de spits, die afgelopen jaar slechts vier keer wist te scoren in de Eredivisie. Door de goal die Brobbey zondag scoorde tegen Tottenham, staat de teller voor dit seizoen alweer op drie.
Verweij trekt een opvallende conclusie: “Ik denk dat ze bij Ajax inmiddels een moord doen voor Brobbey. Als hij dan beter benut zou worden dan vorig seizoen”, meent de volger van de Amsterdammers.
Hoewel de 23-jarige aanvaller nog geen vaste basisplaats heeft, is hij bezig aan een redelijk seizoen in de Premier League. “Het is nog niet dat hij onomstreden is en in alle wedstrijden scoort, sterker nog, hij mist ook daar zijn kansen. Maar het is toch knap wat hij daar nu laat zien, zo'n goal in zo’n wedstrijd.” Door zijn goede spel kreeg Brobbey een mooi rapportcijfer van de Engelse media.
Ajax doet geen moord voor Brobbey. Brobbey had een flinke periode bij Ajax waarin hij veel te weinig bracht en de kosten daartegen veel te hoog waren. Dan kom je tot de conclusie dat een speler verkocht mag worden. Dat hij het nu beter doet is mooi voor hem, en ik gun hem dat ook, maar bij Ajax hebben we inmiddels jonkies als Steur, Bounida en Mokio die het goed doen. Bovendien is de spitspositie niet het grootste zorgenkindje van Ajax.
Ajax speelt naar de mogelijkheden. Er is geen verplichting om aanvallend voetbal te spelen, waar je steeds op gehamerd hebt. Je kunt je vast nog de de 2 - 0 herinneren toch tegen je club? Daar zat trouwens best af en toe aanvallend voetbal in. De verbijstering was groot in Rotterdam.
