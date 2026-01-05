Live voetbal

Brian Brobbey maakt indruk op Engelse media en krijgt een 8

Brian Brobbey van Sunderland
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
5 januari 2026, 11:34

Brian Brobbey begint de week met een goed gevoel. In de Engelse media wordt lovend gesproken over het optreden van de Nederlandse spits in het shirt van Sunderland.

Brobbey was zondagmiddag op fraaie wijze trefzeker in het duel tussen Tottenham Hotspur en Sunderland (1-1). Met zijn goal bezorgde hij zijn ploeg een belangrijk punt in Londen. De sterke indruk die hij achterliet, leverde hem hoge rapportcijfers op in de Engelse pers.

Het medium Roker Report deelt een 8 uit aan de oud-spits van Ajax. “Hij was in de eerste helft vrij onopvallend, maar na rust kregen we hem beter in het spel en bezorgde hij de thuisploeg flink wat problemen. We creëren misschien niet de grootste kansen, maar als je een Nederlandse krachtpatser hebt met een hamer in zijn rechtervoet en de neiging om op cruciale momenten te leveren, dan is er altijd een uitweg in een lastige wedstrijd.”

Het medium vervolgt enthousiast: “Brobbey maakt me enthousiast. Sinds hij bij ons tekende heb ik een goed gevoel bij hem. Ik hoop echt dat hij het bij Sunderland gaat maken. Ik hou van zijn fysieke kracht, zijn agressie, zijn vermogen om de bal vast te houden en zijn talent om verdedigers van zich af te schudden alsof het herfstbladeren zijn.”

Ook The Sunderland Echo was positief en gaf Brobbey een 7. “Hij combineerde met Le Fée en scoorde briljant met zijn zwakkere voet. Wat een moment. Hij bezorgde zijn team een punt”, schrijft de krant.

Journalist Michael Graham liet zich eveneens lovend uit op sociale media. “Ik ben helemaal weg van Brian Brobbey. Een absolute beestachtige spits. Zo explosief. Hij heeft misschien niet veel finesse, maar elke gereedschapskist heeft een hamer nodig.”

Docker
610 Reacties
49 Dagen lid
1.669 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Punten geven aan voetballers, of eigenlijk aan mensen in alle beroepen of sport...ik vind het belachelijk. Wat een onzin.

21
747 Reacties
60 Dagen lid
1.745 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Docker waarom vind je dat onzin? Waarom zou je altijd zo moeten mopperen en zaniken.

Martine
185 Reacties
333 Dagen lid
552 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niets is zo veranderlijk als voetbal. De ene week kan hij er niets van en krijgt een 4 of 5 en de andere week is er geen betere dan hij met een 8. We zijn maar mensen hè met onze goede en minder goede kwaliteiten

Reacties

Docker
610 Reacties
49 Dagen lid
1.669 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Punten geven aan voetballers, of eigenlijk aan mensen in alle beroepen of sport...ik vind het belachelijk. Wat een onzin.

21
747 Reacties
60 Dagen lid
1.745 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Docker waarom vind je dat onzin? Waarom zou je altijd zo moeten mopperen en zaniken.

Martine
185 Reacties
333 Dagen lid
552 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niets is zo veranderlijk als voetbal. De ene week kan hij er niets van en krijgt een 4 of 5 en de andere week is er geen betere dan hij met een 8. We zijn maar mensen hè met onze goede en minder goede kwaliteiten

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
15
3
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4

Meer info

