begint de week met een goed gevoel. In de Engelse media wordt lovend gesproken over het optreden van de Nederlandse spits in het shirt van Sunderland.

Brobbey was zondagmiddag op fraaie wijze trefzeker in het duel tussen Tottenham Hotspur en Sunderland (1-1). Met zijn goal bezorgde hij zijn ploeg een belangrijk punt in Londen. De sterke indruk die hij achterliet, leverde hem hoge rapportcijfers op in de Engelse pers.

Het medium Roker Report deelt een 8 uit aan de oud-spits van Ajax. “Hij was in de eerste helft vrij onopvallend, maar na rust kregen we hem beter in het spel en bezorgde hij de thuisploeg flink wat problemen. We creëren misschien niet de grootste kansen, maar als je een Nederlandse krachtpatser hebt met een hamer in zijn rechtervoet en de neiging om op cruciale momenten te leveren, dan is er altijd een uitweg in een lastige wedstrijd.”

Het medium vervolgt enthousiast: “Brobbey maakt me enthousiast. Sinds hij bij ons tekende heb ik een goed gevoel bij hem. Ik hoop echt dat hij het bij Sunderland gaat maken. Ik hou van zijn fysieke kracht, zijn agressie, zijn vermogen om de bal vast te houden en zijn talent om verdedigers van zich af te schudden alsof het herfstbladeren zijn.”

Ook The Sunderland Echo was positief en gaf Brobbey een 7. “Hij combineerde met Le Fée en scoorde briljant met zijn zwakkere voet. Wat een moment. Hij bezorgde zijn team een punt”, schrijft de krant.

Journalist Michael Graham liet zich eveneens lovend uit op sociale media. “Ik ben helemaal weg van Brian Brobbey. Een absolute beestachtige spits. Zo explosief. Hij heeft misschien niet veel finesse, maar elke gereedschapskist heeft een hamer nodig.”