Brobbey belangrijk voor Sunderland met goal met ‘slechte voet’: ‘Maar die is ook goed’

Brian Brobbey van Sunderland
Foto: © Imago/Realtimes
4 januari 2026, 20:46

Brian Brobbey heeft Sunderland zondag op bezoek bij Tottenham Hotspur een punt bezorgd met een fraaie treffer: 1-1. Na afloop moet de spits lachen om het feit dat hij de goal met zijn ‘slechte’ linkerbeen maakte.

Sunderland ging zondag op bezoek bij Tottenham Hotspur en keek na een halfuur spelen tegen een achterstand aan door een goal van Ben Davies. Tien minuten voor tijd was het Brobbey die na een een-twee de gelijkmaker binnenschoot. “Het begon bij Nordi (Mukiele, red.), hij speelde de bal naar mij, ik naar Enzo (Le Fée, red.) en Enzo speelde hem terug”, blikt Brobbey in gesprek met de clubkanalen terug op zijn treffer. “Ik kon hem goed aannemen en daarna afmaken.”

Waar Brobbey normaal gesproken liever zijn rechterbeen gebruikt, maakte hij zijn treffer in Londen met zijn linker. “Het was met mijn slechte voet ja, maar die is ook goed, hè”, lacht de voormalig Ajacied. “Soms moet je gewoon niet nadenken en gewoon schieten. Dat deed ik en toen ging hij erin.”

Sunderland doet het momenteel uitstekend in de Premier League. Na twintig wedstrijden heeft de promovendus al dertig punten en staat het achtste in de competitie. “We doen het goed en we blijven samen, ook nu er veel jongens naar de Afrika Cup zijn”, geeft Brobbey aan. Reinildo Mandava, Arthur Masuaku, Habib Diarra, Noah Sadiki, Chemsdine Talbi en Bertrand Traoré namen de afgelopen weken allen deel aan het landentoernooi.

Docker
594 Reacties
48 Dagen lid
1.620 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Fijn voor Brobbey dat hij zich weer heeft kunnen laten gelden. Ik gun het hem van harte.

21
740 Reacties
59 Dagen lid
1.734 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Docker waarom lukt het bij Sunderland wel? Ik kan me vinger er niet achter leggen.

Ferrari412T2
106 Reacties
832 Dagen lid
464 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hoop dat Koeman Brobbey niet meeneemt naar het WK en toch gaat voor Emmega en Zirkzee. Verwacht meer van deze laatste twee spelers dan Brobbey.

ERIMIR
4.241 Reacties
546 Dagen lid
39.331 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Redactie FcUpdate. Bij deze verzoek ik u om mijn account met onmiddellijke ingang te deactiveren. Het belangrijkste argument voor mijn besluit is het feit dat er met een groot aantal gebruikers van uw site weinig tot geen voetbalinhoudelijke discussies te voeren zijn. Gebruikers van verschillende clubvoorkeuren bestoken elkaar en elkaars club zonder inhoudelijk op artikelen in te gaan, met woorden die ik hier liever niet herhaal. Tenslotte ben ik ook van mening dat FcUpdate ook niet consequent handelt met het verwijderen van reacties en accounts wanneer deze in strijd zijn met jullie huisregels. Ontopic, Brobbey is een prima spits. Zoals ik al eerder meerdere keren had aangegeven, bij Ajax had die teveel last van die stoorzender Weghorst en kreeg hij ook niet het vertrouwen om goed tot zijn recht te komen.

21
740 Reacties
59 Dagen lid
1.734 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vergeten we Geertruida niet? Onbetwist basisspeler en laat zich keer op keer gelden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Docker
594 Reacties
48 Dagen lid
1.620 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Fijn voor Brobbey dat hij zich weer heeft kunnen laten gelden. Ik gun het hem van harte.

21
740 Reacties
59 Dagen lid
1.734 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Docker waarom lukt het bij Sunderland wel? Ik kan me vinger er niet achter leggen.

Ferrari412T2
106 Reacties
832 Dagen lid
464 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hoop dat Koeman Brobbey niet meeneemt naar het WK en toch gaat voor Emmega en Zirkzee. Verwacht meer van deze laatste twee spelers dan Brobbey.

ERIMIR
4.241 Reacties
546 Dagen lid
39.331 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Redactie FcUpdate. Bij deze verzoek ik u om mijn account met onmiddellijke ingang te deactiveren. Het belangrijkste argument voor mijn besluit is het feit dat er met een groot aantal gebruikers van uw site weinig tot geen voetbalinhoudelijke discussies te voeren zijn. Gebruikers van verschillende clubvoorkeuren bestoken elkaar en elkaars club zonder inhoudelijk op artikelen in te gaan, met woorden die ik hier liever niet herhaal. Tenslotte ben ik ook van mening dat FcUpdate ook niet consequent handelt met het verwijderen van reacties en accounts wanneer deze in strijd zijn met jullie huisregels. Ontopic, Brobbey is een prima spits. Zoals ik al eerder meerdere keren had aangegeven, bij Ajax had die teveel last van die stoorzender Weghorst en kreeg hij ook niet het vertrouwen om goed tot zijn recht te komen.

21
740 Reacties
59 Dagen lid
1.734 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vergeten we Geertruida niet? Onbetwist basisspeler en laat zich keer op keer gelden.

