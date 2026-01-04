heeft Sunderland zondag op bezoek bij Tottenham Hotspur een punt bezorgd met een fraaie treffer: 1-1. Na afloop moet de spits lachen om het feit dat hij de goal met zijn ‘slechte’ linkerbeen maakte.

Sunderland ging zondag op bezoek bij Tottenham Hotspur en keek na een halfuur spelen tegen een achterstand aan door een goal van Ben Davies. Tien minuten voor tijd was het Brobbey die na een een-twee de gelijkmaker binnenschoot. “Het begon bij Nordi (Mukiele, red.), hij speelde de bal naar mij, ik naar Enzo (Le Fée, red.) en Enzo speelde hem terug”, blikt Brobbey in gesprek met de clubkanalen terug op zijn treffer. “Ik kon hem goed aannemen en daarna afmaken.”

Waar Brobbey normaal gesproken liever zijn rechterbeen gebruikt, maakte hij zijn treffer in Londen met zijn linker. “Het was met mijn slechte voet ja, maar die is ook goed, hè”, lacht de voormalig Ajacied. “Soms moet je gewoon niet nadenken en gewoon schieten. Dat deed ik en toen ging hij erin.”

Sunderland doet het momenteel uitstekend in de Premier League. Na twintig wedstrijden heeft de promovendus al dertig punten en staat het achtste in de competitie. “We doen het goed en we blijven samen, ook nu er veel jongens naar de Afrika Cup zijn”, geeft Brobbey aan. Reinildo Mandava, Arthur Masuaku, Habib Diarra, Noah Sadiki, Chemsdine Talbi en Bertrand Traoré namen de afgelopen weken allen deel aan het landentoernooi.