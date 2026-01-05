Live voetbal 1

Frank de Boer wijst trainersaanbod Ajax Onder 19 af

5 januari 2026

Frank de Boer heeft een opvallend aanbod van Ajax afgewezen. Door het doorschuiven van Paul Nuijten naar de hoofdmacht, benaderden de Amsterdammers de voormalig oefenmeester voor een functie als hoofdtrainer van Ajax Onder 19, zo weet Mike Verweij te vertellen bij Kick-off van De Telegraaf.

“Ajax heeft Frank de Boer benaderd", komt Verweij met de deur in huis vallen tijdens de podcast. "Dat was voor Ajax Onder 19. De coach van Ajax Onder 19, Paul Nuijten, wordt door Ajax als een hele talentvolle trainer gezien. Hij is na het vertrek van John Heitinga aan de staf van Fred Grim toegevoegd. Dat is eigenlijk best gek, want de Onder 19 wordt door Ajax terecht gezien als een heel belangrijk elftal. Het speelt Youth League. Ajax Onder 19 zocht dus een nieuwe trainer en toen hebben ze een poging gewaagd bij bij De Boer", vervolgt de Ajax-watcher.

De oud-speler én succestrainer van de Amsterdammers had geen interesse. “Hij heeft zijn agenda al helemaal vol staan en kon daar dus niet mee instemmen. Hij heeft geen tijd. Nu zijn ze bij Yuri Rose uitgekomen”, aldus Verweij. Rose, die assistent-trainer was bij Jong Ajax, krijgt dus de Onder 19 onder zijn hoede.

Pim Sedee vraagt zich af of De Boer ‘zich niet te groot voelt’ voor Ajax Onder 19. Verweij denkt van niet: “Hij is een jongen van de club. Als hij de club had kunnen helpen, had hij dat ook wel gedaan. Hij geniet nu van een heel ander leven – met bijvoorbeeld padel en zijn voeding - dus ik denk dat hij dat leventje niet wil opgeven. Als hij geen volle agenda had gehad, dan had hij het wel gedaan”, denkt de journalist.

De Boer was van 2010 tot 2016 hoofdtrainer van Ajax. De oud-verdediger slaagde erin om vier landstitels op rij te winnen, iets wat geen andere trainer lukte in Amsterdam.

