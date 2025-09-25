Live voetbal 4

Ajax meldt vertrek van zwaargewicht

Ajax meldt vertrek van zwaargewicht
Demen Bülbül
25 september 2025, 19:38

De directie van Ajax brokkelt verder af. Drie dagen nadat Hermine Voûte haar positie als lid van de raad van commissarissen (RvC) per direct ter beschikking stelde, maakt de Amsterdamse club bekend dat nu ook Carolien Gehrels heeft besloten per direct af te treden als lid en voorzitter van de RvC.

Gehrels maakte pas sinds februari van dit jaar deel uit van de RvC van Ajax. Haar termijn liep nog door tot en met de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 2028, maar zij treedt dus vroegtijdig af. Zij is sinds 2014 directeur bij het beursgenoteerde advies- en ingenieursbedrijf Arcadis.

“De afgelopen ruim zeven maanden heb ik met plezier de rol van voorzitter van de RvC van Ajax vervuld. Het tijdsbeslag blijkt echter dermate groot, dat dit niet langer verenigbaar is met mijn werk. Dit is een goed en verantwoord moment om te vertrekken. Ik wens Ajax alle succes”, aldus Gehrels.

Ajax geeft aan dat ‘de zoektocht naar een vervanger spoedig zal aanvangen. “Zodra een geschikte kandidaat gevonden is, wordt volgens de daarvoor geldende procedure een voordracht gedaan aan de Aandeelhoudersvergadering”, klinkt het.

Het vertrek van Gehrels volgt drie dagen nadat bekend werd dat Voûte haar positie als lid van de RvC per direct ter beschikking stelde. Haar termijn liep nog tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 2026.

