'Man United wil Ugarte (nog) niet verhuren aan Ajax, komst Blind reëler'

Marijn Beuker/Ajax
Foto: © Imago/realtimes
3 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
9 januari 2026, 15:17

Manchester United is op dit moment niet bereid om mee te werken aan een verhuur van Manuel Ugarte aan Ajax. Dat meldt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Volgens Verweij is het 'reëler' dat Daley Blind deze winter terugkeert in de Johan Cruijff ArenA.

Voetbal International wist woensdag te melden dat Ajax in de zoektocht naar een nieuwe 'nummer 6' is uitgekomen bij Ugarte (24), die op huurbasis zou moeten overkomen uit Manchester. De Uruguayaan, die anderhalf jaar geleden nog voor 50 miljoen euro werd overgenomen van Paris Saint-Germain, zou zelf wel oren hebben naar een tijdelijke overstap. Om in beeld te blijven voor de WK-selectie van komende zomer zou het voor Ugarte vooral belangrijk zijn dat hij in de tweede seizoenshelft veel aan spelen toekomt.

Verweij bevestigt het nieuws van VI over Ugarte: "Die naam is zeker gepasseerd bij Ajax. Het is misschien nog wel een optie", denkt de clubwatcher. Op dit moment is zijn huidige werkgever echter niet bereid medewerking te verlenen: "Tot dusverre heeft Ajax van Manchester United gehoord dat hij niet te huren is", aldus Verweij. Interim-trainer Darren Fletcher van Manchester United stelde de controleur woensdagavond 'gewoon' op tegen Burnley (2-2): "Dat maakt het niet makkelijker", signaleert Verweij.

"De optie Daley Blind (Girona, red.), die ook als linksback en als centrale verdediger kan spelen, is reëler", zegt Verweij even later. Ajax wordt daarnaast ook gelinkt aan Stije Resink (FC Groningen) en Gabriel Moscardo (door Paris Saint-Germain verhuurd aan SC Braga). Verweij beaamt: "Er zijn nog meer andere namen. Credits voor Voetbal International, maar ik denk dat het moeilijk gaat worden."

dilima1966
3.011 Reacties
942 Dagen lid
16.066 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik denk dat Ugarte een goede speler was geweest een maar Ugarte had ajax zo 4 a 5 miljoen gekost huur ik denk dat Tomiyasu prima op die positie kan voetballen

Neesje
1.713 Reacties
1.200 Dagen lid
8.859 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wegwezen met Daley of het moet voor het Lucky Ajax zijn !!!!

Vrij Dag
437 Reacties
600 Dagen lid
575 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij was niet echt goed afgelopen woensdag. Wel waren zijn schoten op het doel van de tegenstander ronduit slecht. Als MU een nieuwe trainer aanstelt en alle geblesseerden terug keren wordt het banken voor Ugarte

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Manuel Ugarte

Manuel Ugarte
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 24 jaar (11 apr. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
15
0
2024/2025
Man Utd
29
1
2024/2025
Paris SG
0
0
2023/2024
Paris SG
25
0

