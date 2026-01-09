Manchester United is op dit moment niet bereid om mee te werken aan een verhuur van aan Ajax. Dat meldt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Volgens Verweij is het 'reëler' dat deze winter terugkeert in de Johan Cruijff ArenA.

Voetbal International wist woensdag te melden dat Ajax in de zoektocht naar een nieuwe 'nummer 6' is uitgekomen bij Ugarte (24), die op huurbasis zou moeten overkomen uit Manchester. De Uruguayaan, die anderhalf jaar geleden nog voor 50 miljoen euro werd overgenomen van Paris Saint-Germain, zou zelf wel oren hebben naar een tijdelijke overstap. Om in beeld te blijven voor de WK-selectie van komende zomer zou het voor Ugarte vooral belangrijk zijn dat hij in de tweede seizoenshelft veel aan spelen toekomt.

Artikel gaat verder onder video

Verweij bevestigt het nieuws van VI over Ugarte: "Die naam is zeker gepasseerd bij Ajax. Het is misschien nog wel een optie", denkt de clubwatcher. Op dit moment is zijn huidige werkgever echter niet bereid medewerking te verlenen: "Tot dusverre heeft Ajax van Manchester United gehoord dat hij niet te huren is", aldus Verweij. Interim-trainer Darren Fletcher van Manchester United stelde de controleur woensdagavond 'gewoon' op tegen Burnley (2-2): "Dat maakt het niet makkelijker", signaleert Verweij.

"De optie Daley Blind (Girona, red.), die ook als linksback en als centrale verdediger kan spelen, is reëler", zegt Verweij even later. Ajax wordt daarnaast ook gelinkt aan Stije Resink (FC Groningen) en Gabriel Moscardo (door Paris Saint-Germain verhuurd aan SC Braga). Verweij beaamt: "Er zijn nog meer andere namen. Credits voor Voetbal International, maar ik denk dat het moeilijk gaat worden."