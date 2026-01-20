krijgt na afloop van Villarreal - Ajax grote complimenten van Ziggo Sport-analisten Wim Kieft en Ronald de Boer. De Belg was na vooral na rust op dreef in Estadio de la Céramica, waar Ajax in extremis de zege boekte die nodig was om een klein kansje te behouden op het bereiken van de tussenronde in de Champions League.

De Boer stipt na de wedstrijd aan dat Villarreal, dat al geen kans meer had om de volgende ronde te bereiken, er niet echt zin in leek te hebben en ook met een aantal wisselspelers aantrad. Toch vond Kieft het, ook gezien de regen en het niet uitverkochte stadion, 'leuk' om te zien wat Ajax in de tweede helft deed. "Het is leuk om die Godts te zien, die zich steeds beter ontwikkelt", zegt de voormalig spits.

"Het is ook vertrouwen, hè", vervolgt Kieft. "Hij heeft echt vertrouwen, in elke aanname die hij heeft. De manier waarop hij elke bal aanneemt, de flair en het lef dat hij heeft. Kijk: als het een paar keer mislukt, dan moet je toch nog het vertrouwen hebben dat je het nog een keer durft te proberen. Hij is wel een typische Ajax-speler met flair, met uitstraling. Een mooie stijl heeft hij. En hij kan in de hoogste versnelling voetballen", klinkt het lovend.

De Boer stipt het grote verschil aan met de wedstrijd die Godts nog geen week geleden speelde tegen AZ, dat Ajax met 6-0 over de knie legde in het bekertoernooi. "Hij was daar geagiteerd, alleen maar lopen te zeuren. Maar hier lijkt hij weer helemaal de Godts zoals we hem heel graag willen zien. Zijn man opzoeken, op het juiste moment de bal spelen, doorbewegen... Ja, hij was verreweg de gevaarlijkste man."

Kieft haakt in: "Je zou niet willen, als supporter of trainer, dat hij wellicht verkocht wordt in de winterstop. Met het oog op de toekomst. Kijk, je kan financiële problemen hebben die je moet oplossen. Dat is naar en vervelend, maar dit is natuurlijk wel een van de pijlers voor de toekomst. Dit is extra kwaliteit, vind ik." "Dus zo lang mogelijk aan je binden?", vraagt presentatrice Hélène Hendriks, waarop De Boer zich realistisch toont. "Overal zit een prijs aan, natuurlijk. Als er écht een achterlijk bod komt zou Ajax gek zijn om het niet te accepteren. Maar dat verwacht ik niet, dat dat nu nog komt."