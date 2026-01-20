Teruglezen: zo won Ajax in extremis van Villarreal

Ajax neemt het vanavond in de voorlaatste speelronde van de competitiefase van de Champions League op tegen de huidige nummer drie van LaLiga: Villarreal. De Spanjaarden zijn met één schamel puntje uit de eerste zes duels al uitgeschakeld in het miljardenbal, terwijl de Amsterdammers - met twee punten meer - een wonder nodig hebben om nog door te dringen tot de tussenronde. In het Estadio de la Cerámica staat vanavond in ieder geval een riante winstpremie van 2,1 miljoen euro op het spel. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog houden we je de hele avond op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Villarreal - Ajax.

LIVE Champions League: Villarreal - Ajax Sorteer op: Laatste Oudste 90+7' - AFGELOPEN! Daar klinkt het laatste fluitsignaal! Ajax pakt de volle buit dankzij die late goal van Edvardsen. Is het genoeg om zicht te houden op de volgende ronde? We gaan maar eens goed rekenen als alle uitslagen binnen zijn, maar deze overwinning is in ieder geval binnen! 90+4' - Jaros! (1-2) Een van richting veranderd schot dreigt binnen te vallen, maar Jaros krijgt er nét een vinger tegenaan en voorkomt de gelijkmaker! De hoekschop die volgt mist hij volledig, maar Veiga kopt gelukkig voor de doelman over. 90+2' - Schot Bounida (1-2) Bounida hoopt er een derde Ajax-goal bij te prikken, maar schiet over. ⚽90' - Ajax op voorsprong! BREAKING Het is 1-2 voor Ajax! Invaller Edvardsen zet de Amsterdammers vlak voor tijd op voorpsrong, hij schiet een teruggetrokken pass van Gaaei beheerst binnen. 🟨88' - Geel Bouwman (1-1) Voor een tackle op Mikautadze heeft Bouwman nog geel gekregen toen die aanval voorbij was. 88' - Uitbraak Villarreal (1-1) Mikautadze ontsnapte aan Bouwman en leidde een kans in, maar Buchanan mikt 'm wild naast het doel. 86' - Ajax dringt aan (1-1) Ajax wil die winnende nog wel maken, maar Steur en Godts komen niet tot schieten. Fitz-Jim wel, maar die schiet tegen een tegenstander op. 🔄84' - Wissels Ajax (1-1) Wijndal en Gloukh gaan eruit, voor hen mogen Edvardsen en Fitz-Jim het duel volmaken. 84' - Blok van Baas (1-1) Buchanan stoomt op, maar zijn schot strandt op Baas. 81' - Weer een corner (1-1) Overtreding op Bounida, maar Ajax krijgt voordeel en haalt er weer een corner uit. Die levert echter niks op. 80' - Grote kans Gloukh (1-1) Ineens duikt Gloukh op voor het doel, maar hij wil om de keeper heen en dat lukt niet dus Ajax houdt er slechts een corner aan over. 79' - Kans Moreno (1-1) Bouwman verspeelt de bal en biedt Moreno de kans, maar de spits schiet vanaf de rand van de zestien over. 🔄74' - Nog een wissel bij Villarreal (1-1) Partey, die net geel kreeg, mag gaan zitten. In zijn plaats Dani Parejo, de routinier van 36. 74' - Woede bij Ajax (1-1) Ajax denkt er gevaarlijk uit te komen, maar omdat Marín met last van een hoofdblessure op de grond ligt wordt het spel tot woede van de Amsterdammers stilgelegd. 🔄72' - Ook Mikautadze komt erin (1-1) Ook Villarreal wisselt, spits Gerard Moreno én oud-Ajacied Georges Mikautadze komen erin. Laad meer