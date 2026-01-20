Live voetbal

Teruglezen: zo won Ajax in extremis van Villarreal

Mikautadze Dolberg Villarreal Ajax
Foto: © Imago / Realtimes
3 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
20 januari 2026, 21:00   Bijgewerkt: 22:57

Ajax neemt het vanavond in de voorlaatste speelronde van de competitiefase van de Champions League op tegen de huidige nummer drie van LaLiga: Villarreal. De Spanjaarden zijn met één schamel puntje uit de eerste zes duels al uitgeschakeld in het miljardenbal, terwijl de Amsterdammers - met twee punten meer - een wonder nodig hebben om nog door te dringen tot de tussenronde. In het Estadio de la Cerámica staat vanavond in ieder geval een riante winstpremie van 2,1 miljoen euro op het spel. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog houden we je de hele avond op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Villarreal - Ajax.

LIVE Champions League: Villarreal - Ajax

Sorteer op:

1u geleden

22:56

90+7' - AFGELOPEN!

Daar klinkt het laatste fluitsignaal! Ajax pakt de volle buit dankzij die late goal van Edvardsen. Is het genoeg om zicht te houden op de volgende ronde? We gaan maar eens goed rekenen als alle uitslagen binnen zijn, maar deze overwinning is in ieder geval binnen!

1u geleden

22:52

90+4' - Jaros! (1-2)

Een van richting veranderd schot dreigt binnen te vallen, maar Jaros krijgt er nét een vinger tegenaan en voorkomt de gelijkmaker! De hoekschop die volgt mist hij volledig, maar Veiga kopt gelukkig voor de doelman over.

1u geleden

22:50

90+2' - Schot Bounida (1-2)

Bounida hoopt er een derde Ajax-goal bij te prikken, maar schiet over.

1u geleden

22:48

⚽90' - Ajax op voorsprong!

Het is 1-2 voor Ajax! Invaller Edvardsen zet de Amsterdammers vlak voor tijd op voorpsrong, hij schiet een teruggetrokken pass van Gaaei beheerst binnen.

1u geleden

22:46

🟨88' - Geel Bouwman (1-1)

Voor een tackle op Mikautadze heeft Bouwman nog geel gekregen toen die aanval voorbij was.

1u geleden

22:46

88' - Uitbraak Villarreal (1-1)

Mikautadze ontsnapte aan Bouwman en leidde een kans in, maar Buchanan mikt 'm wild naast het doel. 

1u geleden

22:45

86' - Ajax dringt aan (1-1)

Ajax wil die winnende nog wel maken, maar Steur en Godts komen niet tot schieten. Fitz-Jim wel, maar die schiet tegen een tegenstander op.

1u geleden

22:42

🔄84' - Wissels Ajax (1-1)

Wijndal en Gloukh gaan eruit, voor hen mogen Edvardsen en Fitz-Jim het duel volmaken.

1u geleden

22:42

84' - Blok van Baas (1-1)

Buchanan stoomt op, maar zijn schot strandt op Baas.

1u geleden

22:39

81' - Weer een corner (1-1)

Overtreding op Bounida, maar Ajax krijgt voordeel en haalt er weer een corner uit. Die levert echter niks op.

1u geleden

22:38

80' - Grote kans Gloukh (1-1)

Ineens duikt Gloukh op voor het doel, maar hij wil om de keeper heen en dat lukt niet dus Ajax houdt er slechts een corner aan over.

1u geleden

22:37

79' - Kans Moreno (1-1)

Bouwman verspeelt de bal en biedt Moreno de kans, maar de spits schiet vanaf de rand van de zestien over.

2u geleden

22:32

🔄74' - Nog een wissel bij Villarreal (1-1)

Partey, die net geel kreeg, mag gaan zitten. In zijn plaats Dani Parejo, de routinier van 36.

2u geleden

22:31

74' - Woede bij Ajax (1-1)

Ajax denkt er gevaarlijk uit te komen, maar omdat Marín met last van een hoofdblessure op de grond ligt wordt het spel tot woede van de Amsterdammers stilgelegd.

2u geleden

22:30

🔄72' - Ook Mikautadze komt erin (1-1)

Ook Villarreal wisselt, spits Gerard Moreno én oud-Ajacied Georges Mikautadze komen erin.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raúl Moro en Abdellah Ouazane bij Ajax

Spaanse media: 'Moro en Ajax buigen zich over toekomst, bliksemvertrek mogelijk'

  • ma 19 januari, 20:01
  • 19 jan. 20:01
Ajax-speler Youri Baas

Youri Baas reist mee met Ajax naar Spanje

  • ma 19 januari, 15:12
  • 19 jan. 15:12
Robin van Persie en John Heitinga

Derksen verklaart verschil in krediet Heitinga en Van Persie: ‘Heitinga geen publieksidool’

  • ma 19 januari, 14:47
  • 19 jan. 14:47
15 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.029 Reacties
911 Dagen lid
13.605 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Was vreselijke 1e helft!!

CG
3.029 Reacties
911 Dagen lid
13.605 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wel met 1 - 2 gewonnen, maar daar is alles mee gezegd. Was wel écht om te janken!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.029 Reacties
911 Dagen lid
13.605 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Was vreselijke 1e helft!!

CG
3.029 Reacties
911 Dagen lid
13.605 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wel met 1 - 2 gewonnen, maar daar is alles mee gezegd. Was wel écht om te janken!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Villarreal - Ajax

Villarreal
1 - 2
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
7
18
21
2
Real Madrid
7
11
15
3
Bayern München
6
11
15
4
Spurs
7
8
14
5
Paris SG
7
10
13
6
Sporting
7
5
13
7
Man City
7
4
13
8
Atalanta
6
2
13
9
Inter
7
6
12
10
Atlético
6
3
12
11
Liverpool
6
3
12
12
Dortmund
7
4
11
13
Newcastle
6
7
10
14
Chelsea
6
5
10
15
Barcelona
6
3
10
16
Marseille
6
3
9
17
Juventus
6
2
9
18
Galatasaray
6
0
9
19
Leverkusen
7
-4
9
20
Monaco
7
-6
9
21
PSV
6
4
8
22
Olympiakos
7
-5
8
23
Napoli
7
-5
8
24
København
7
-6
8
25
Qarabağ
6
-3
7
26
Club Brugge
7
-5
7
27
Bodø/Glimt
7
-2
6
28
Benfica
6
-2
6
29
Pafos
6
-5
6
30
R. Union SG
6
-8
6
31
Ajax
7
-12
6
32
Athletic
6
-5
5
33
Frankfurt
6
-8
4
34
Slavia
6
-9
3
35
Villarreal
7
-10
1
36
Kairat
7
-14
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel