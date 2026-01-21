Oliver Edvardsen speelt, als het aan Fred Grim ligt, ook in de tweede seizoenshelft gewoon bij Ajax, zo laat de oefenmeester weten op zijn persconferentie na het duel met Villarreal (1-2 winst). De Noor werd afgelopen week nog genoemd als een van vijf spelers die deze winter mogen vertrekken.
Ajax probeert deze winter weer de nodige spelers te verkopen. Voetbal International meldde vorige week dat naast Edvardsen ook Anton Gaaei, Owen Wijndal, Kian Fitz-Jim en Branco van den Boomen mogen vertrekken. Van die groep is alleen laatstgenoemde momenteel op weg naar de uitgang bij Ajax.
Op bezoek bij Villarreal zorgde Edvardsen vlak voor tijd voor de winnende treffer. Op het persmoment na de wedstrijd krijgt Grim de vraag of hij de buitenspeler wil behouden. “Hij is een geweldige speler en een geweldig mens. Dus hij loopt zeker niet in de weg”, maakt de interim-trainer zijn standpunt duidelijk.
Ook in zijn interview met Ziggo Sport liet Grim merken een voorstander te zijn van Edvardsen. “Ik denk dat Ollie een geweldige invalbeurt heeft als spits en de winnende maakt”, gaf de oefenmeester aan met een brede lach op zijn gezicht.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.