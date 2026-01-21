speelt, als het aan Fred Grim ligt, ook in de tweede seizoenshelft gewoon bij Ajax, zo laat de oefenmeester weten op zijn persconferentie na het duel met Villarreal (1-2 winst). De Noor werd afgelopen week nog genoemd als een van vijf spelers die deze winter mogen vertrekken.

Ajax probeert deze winter weer de nodige spelers te verkopen. Voetbal International meldde vorige week dat naast Edvardsen ook Anton Gaaei, Owen Wijndal, Kian Fitz-Jim en Branco van den Boomen mogen vertrekken. Van die groep is alleen laatstgenoemde momenteel op weg naar de uitgang bij Ajax.

Op bezoek bij Villarreal zorgde Edvardsen vlak voor tijd voor de winnende treffer. Op het persmoment na de wedstrijd krijgt Grim de vraag of hij de buitenspeler wil behouden. “Hij is een geweldige speler en een geweldig mens. Dus hij loopt zeker niet in de weg”, maakt de interim-trainer zijn standpunt duidelijk.

Ook in zijn interview met Ziggo Sport liet Grim merken een voorstander te zijn van Edvardsen. “Ik denk dat Ollie een geweldige invalbeurt heeft als spits en de winnende maakt”, gaf de oefenmeester aan met een brede lach op zijn gezicht.