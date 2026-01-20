Branco van den Boomen lijkt Ajax deze winter tijdelijk te gaan verlaten. De middenvelder staat voor een terugkeer naar Frankrijk: Angers zou Van den Boomen op huurbasis over willen nemen van de Amsterdammers.
Dat wordt althans gemeld door Voetbal International. Van den Boomen (30) was in de beruchte transferzomer van 2023 een van de twaalf spelers die Ajax kwam versterken. Waar voor de andere elf een transfersom werd neergeteld, werd de Brabander transfervrij overgenomen van Toulouse. Met die club was hij in Frankrijk gepromoveerd naar het hoogste niveau en won hij een jaar later de Franse beker.
Een groot succes werd de terugkeer van Van den Boomen, die als jeugdspeler al enkele jaren voor Ajax uitkwam, niet. In zijn eerste twee seizoenen kwam hij tot respectievelijk 29 en 26 officiële wedstrijden, waarin hij in totaal vijf keer scoorde. Dit seizoen revalideerde Van den Boomen lange tijd van een rugblessure. Daardoor speelde hij vlak voor de winterstop, in het bekerduel met Excelsior Maassluis, pas zijn eerste wedstrijd van deze jaargang. Na de jaarwisseling deed trainer Fred Grim nog niet een keer een beroep op de middenvelder.
Van den Boomen lijkt dus terug te gaan keren in Frankrijk. Angers, de huidige nummer elf van de Franse competitie, zou de Brabander op huurbasis willen aantrekken. Vanwege het geringe perspectief op speeltijd is Ajax bereid mee te werken aan een tijdelijk vertrek van Van den Boomen, aldus VI. De middenvelder heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2027.
Eerder vandaag (dinsdag) werd duidelijk dat behalve Van den Boomen nóg een speler hard op weg is naar de uitgang bij Ajax. Zowel Spaanse als Nederlandse media melden dat de Amsterdammers op het punt lijken te staan om Raúl Moro te laten vertrekken naar Osasuna. In tegenstelling tot Van den Boomen zou het bij de Spaanse buitenspeler gaan om een definitieve transfer.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.