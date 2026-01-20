Live voetbal 2

'Ook Van den Boomen kan Ajax verlaten: Angers wil middenvelder huren'

Branco van den Boomen en Fred Grim op het trainingsveld van Ajax
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman
20 januari 2026, 16:28

Branco van den Boomen lijkt Ajax deze winter tijdelijk te gaan verlaten. De middenvelder staat voor een terugkeer naar Frankrijk: Angers zou Van den Boomen op huurbasis over willen nemen van de Amsterdammers.

Dat wordt althans gemeld door Voetbal International. Van den Boomen (30) was in de beruchte transferzomer van 2023 een van de twaalf spelers die Ajax kwam versterken. Waar voor de andere elf een transfersom werd neergeteld, werd de Brabander transfervrij overgenomen van Toulouse. Met die club was hij in Frankrijk gepromoveerd naar het hoogste niveau en won hij een jaar later de Franse beker.

Een groot succes werd de terugkeer van Van den Boomen, die als jeugdspeler al enkele jaren voor Ajax uitkwam, niet. In zijn eerste twee seizoenen kwam hij tot respectievelijk 29 en 26 officiële wedstrijden, waarin hij in totaal vijf keer scoorde. Dit seizoen revalideerde Van den Boomen lange tijd van een rugblessure. Daardoor speelde hij vlak voor de winterstop, in het bekerduel met Excelsior Maassluis, pas zijn eerste wedstrijd van deze jaargang. Na de jaarwisseling deed trainer Fred Grim nog niet een keer een beroep op de middenvelder.

Van den Boomen lijkt dus terug te gaan keren in Frankrijk. Angers, de huidige nummer elf van de Franse competitie, zou de Brabander op huurbasis willen aantrekken. Vanwege het geringe perspectief op speeltijd is Ajax bereid mee te werken aan een tijdelijk vertrek van Van den Boomen, aldus VI. De middenvelder heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2027.

Eerder vandaag (dinsdag) werd duidelijk dat behalve Van den Boomen nóg een speler hard op weg is naar de uitgang bij Ajax. Zowel Spaanse als Nederlandse media melden dat de Amsterdammers op het punt lijken te staan om Raúl Moro te laten vertrekken naar Osasuna. In tegenstelling tot Van den Boomen zou het bij de Spaanse buitenspeler gaan om een definitieve transfer.

Docker
708 Reacties
64 Dagen lid
1.985 Likes
Docker
Helemaal goed. Weg ermee!

K. Daffie
159 Reacties
868 Dagen lid
869 Likes
K. Daffie
Er blijven er toch wel 11 over???

CG
3.023 Reacties
910 Dagen lid
13.604 Likes
CG
Branco van den Boomen

Branco van den Boomen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (21 jul. 1995)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
12
0
2023/2024
Ajax
21
2
2022/2023
Toulouse
35
5

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

