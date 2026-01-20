Invaller Edvardsen bezorgt Ajax tweede CL-zege van het seizoen

Ajax heeft in de voorlaatste speelronde van de Champions League een uitzege op Villarreal uit het vuur gesleept. Na een moeizame eerste helft richtte de ploeg van Fred Grim zich in de tweede helft wat op nadat Villarreal nog wel op voorsprong was gekomen. Oscar Gloukh maakte uit het niets gelijk, invaller zorgde vlak voor tijd voor de winnende treffer: 1-2.

Grim voerde meerdere wijzigingen door in zijn basisformatie. Zo werd Sean Steur rust gegund, voor hem speelde Jorthy Mokio op het middenveld. Achterin keerde Youri Baas terug van zijn blessure, wat ten koste ging van Ko Itakura. Villarreal, dat voor de wedstrijd tegen Ajax al uitgeschakeld was, stelde liefst acht nieuwe namen op, ongetwijfeld ook met het oog op de competitiewedstrijd tegen Real Madrid van komend weekend.

Doelman Vítezslav Jaros hield Ajax in de openingsfase meermaals op de been. De Tsjech, die vorige week vooral tegen AZ (6-0 verlies) geen beste beurt maakte, hield Villarreal in de eerste tien minuten bij twee hoekschoppen van de openingstreffer af. Later bracht hij ook prima redding op een afstandsschot. Ajax, dat er nauwelijks doorheen kwam in het kletsnatte Estadio de la Céramica, stelde er bijzonder weinig tegenover. Tien minuten voor rust kregen de Amsterdammers dan toch een kans, toen Anton Gaaei een strakke, lage voorzet afleverde vanaf de rechterflank. Davy Klaassen kreeg er geen voet tegenaan, maar bij de tweede paal kwam Owen Wijndal wel tot een schot. Doelman Arnau Tenas redde echter in de korte hoek op het schot van de linksback, die er vermoedelijk verstandiger aan had gedaan om breed te leggen op de volledig vrijstaande Kasper Dolberg.

In de eerste minuten van de tweede helft gebeurde er ineens heel veel tegelijk. Eerst werd de wedstrijd kort stilgelegd omdat een steward bij de zijlijn onwel was geworden. Direct na de hervatting verkeek Aaron Bouwman zich op een hoge bal, waardoor hij tegenstander Tani Oluwaseyi de gelegenheid bood om Jaros met een hard schot te passeren: 1-0. Meteen daarna moest de steward tóch opnieuw verzorgd worden, uiteindelijk ging hij naar de catacomben. Grim benutte de onderbreking om Itakura als vervanger van Youri Regeer als nieuwe 'nummer 6' binnen de lijnen te brengen.

Na een uur spelen was het plots dan toch gelijk, al was daar een misverstand in de Villarreal-defensie voor nodig. Een vrije trap van de behoorlijk onzichtbare Oscar Gloukh, naast het strafschopgebied, vloog door miscommunicatie tussen keeper en verdediging ineens binnen bij de tweede paal: 1-1. Het leidde tot een wat sterkere fase van Ajax, waarin meerdere afstandsschoten werden geblokt. Aan de overkant kwam Villarreal, met onder meer oud-Ajacied Georges Mikautadze als invaller, er af en toe nog wel uit, maar echt grote mogelijkheden leverde dat niet op voor de thuisploeg.

Ajax drong in de slotfase, met onder meer Steur en Rayane Bounida als invallers, het meest aan. Een andere wisselspeler, Oliver Edvardsen, zorgde vlak voor het ingaan van de blessuretijd voor een voorsprong. Hij rondde beheerst af na een prima teruggetrokken pass van Gaaei. In zeven bijgetelde minuten reageerde Jaros nog attent op een van richting veranderd schot, waardoor Ajax de overwinning over de streep trok.

De ploeg van Grim komt daardoor op zes punten. Als de wedstrijden van woensdag gespeeld zijn zal blijken of dat betekent dat er volgende week bij winst op Olympiakos Piraeus zelfs nog een plek in de tussenronde in zit voor de Amsterdammers.