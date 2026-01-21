Live voetbal

Regeer blikt terug op ruzie met supporter: ‘Helaas is dat naar buiten gekomen’

Youri Regeer van Ajax
Foto: © Ziggo Sport
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
21 januari 2026, 08:23

Youri Regeer heeft in gesprek met Ziggo Sport teruggeblikt op de confrontatie die hij afgelopen weekend had met een Ajax-supporter. De middenvelder baalt ervan dat dit naar buiten is gekomen, maar geeft ook aan dat hij ‘niks geks heeft gezegd’.

Ajax gaf afgelopen weekend in eigen huis een 2-0 voorsprong weg tegen Go Ahead Eagles, waardoor het duel in 2-2 eindigde. Na de wedstrijd bezocht Regeer de businesslounge, waar hij het aan de stok kreeg met een van de supporters. “Je bent goed bezig man. Zeventig miljoen uitgegeven!”, kreeg de controleur het verwijt vanuit het publiek. “Wat zeventig miljoen? Ga naar de technische mensen. Wat kan ik daaraan doen?”, reageerde Regeer. “Als je het zo goed weet: haal je trainersdiploma, kom bij ons in de kleedkamer zitten en ga het zelf doen”, snauwde hij de supporter ook nog toe.

Na afloop van Villarreal - Ajax (1-2) wordt Regeer gevraagd naar het moment. “Helaas is dat naar buiten gekomen, maar ik denk dat ik niets geks heb gezegd”, zo antwoordt de 22-jarige controleur. “Het was tien minuten na het laatste fluitsignaal en ik beschreef hoe de wedstrijd ging. In mijn tweede zin ging er een persoon doorheen schreeuwen en wat woorden roepen. Ik ben dan niet het type dat zomaar over zich heen laat lopen.”

Regeer vindt het goed als voetballers niet zomaar over zich heen laten lopen. “Iedereen denkt maar dat je alles kan schreeuwen. Voetballers zijn ook gewoon mensen”, gaat hij verder. “Ik denk dat ik een prima reactie gaf. En we moeten weer door.”

