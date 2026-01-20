krijgt dinsdagavond in het Champions League-duel bij en met Villarreal weer eens de kans in de basis bij Ajax. Fans van de Amsterdammers zijn vooralsnog echter allesbehalve te spreken over het optreden van de Belgische middenvelder.

Mokio speelt dinsdagavond op het middenveld van Ajax samen met Davy Klaassen en Youri Regeer. Het is voor de zeventienjarige controlerende middenvelder zijn eerste basisplaats sinds 17 december, toen hij negentig minuten meedeed in de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis (2-7).

Mokio kent een zeer moeizaam seizoen. Hij speelde in alle competities weliswaar 22 wedstrijden, maar was maar zelden basisspeler. Mokio is in de pikorde inmiddels voorbijgestreefd door onder anderen Sean Steur.

Het spel van Mokio houdt in de eerste 45 minuten niet over. Met slordig balverlies stond hij al na vijf minuten bijvoorbeeld aan de basis van een enorme kans voor Villarreal, maar doelman Vitezslav Jaros redde op een inzet van Sergi Cardonal. Halverwege staat er een 0-0 tussenstand op het scorebord.

Fans van Ajax die de wedstrijd op televisie kijken, zijn kritisch op Mokio. Zij vinden dat hij een apathische, gemakzuchtige en soms zelfs luie indruk maakt. Op X zijn de reacties over het spel van Mokio niet mals: