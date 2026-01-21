Ajax wist dinsdag in de slotfase een zege te boeken op bezoek bij Villarreal in de Champions League: 1-2. De Spaanse pers is na afloop van het duel vooral onder de indruk van het optreden van doelman Vitezslav Jaros.

Marca zag dat Villarreal ‘zonder enige eer’ is uitgeschakeld in de Champions League. “Opnieuw een nederlaag, ditmaal tegen een Ajax-ploeg die zich vastklampte aan de kleine hoop die ze nog hadden.” Met name Jaros maakte indruk aan Amsterdamse zijde. “De wedstrijd werd steeds gekker naarmate de Tsjechische doelman meer kansen onschadelijk maakte”, klinkt het. “Hij pareerde ze allemaal moeiteloos. Ajax zelf vormde weinig bedreiging, tot de thuisploeg in de tweede helft steeds meer van slag raakte en Ajax druk bleef zetten tot ze uiteindelijk beloond werden.”

“Laat deze Champions League-campagne alsjeblieft snel eindigen”, schrijft Diario AS, dat het te doen heeft met Villarreal. “Ze krijgen in elke wedstrijd een flinke klap te verwerken. Ook tegen Ajax, dat optimaal profiteerde van de vrije hand die ze in het Estadio de la Cerámica kregen.” Dat El Submarino Amarillo pas een punt haalde uit zeven wedstrijden, is volgens de krant ‘onacceptabel’. “Ze kregen duizend kansen in het eerste halfuur, maar wisten de voorsprong niet te pakken. Mede dankzij een meesterlijk optreden van Jaros.”

Ook Mundo Deportivo zag dat de thuisploeg beter voor de dag kwam dan Ajax. “Maar het verloor uiteindelijk in een wedstrijd die zich al meerdere keren in dit toernooi heeft herhaald.” De sportkrant zag dat Villarreal nog wel op voorsprong kwam, maar de scherpte miste voor het doel om de wedstrijd in het slot te gooien. “Het kreeg een pijnlijke comeback te verwerken door doelpunten van Gloukh en Edvardsen. Een verpletterende klap in de laatste thuiswedstrijd van het toernooi.”