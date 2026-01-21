Alle scenario’s op een rij: zo gaat Ajax door in de Champions League

Ajax wist dinsdagavond in de slotfase te winnen bij Villarreal: 1-2. Daardoor heeft de ploeg van Fred Grim nog een kleine kans om door te gaan in de Champions League. Het is daarvoor wel afhankelijk van een flink aantal andere wedstrijden.

Ajax boekte dinsdag de tweede zege op rij in de Champions League en mag zodoende nog altijd dromen van plaatsing voor de tussenronde. Om niet uitgeschakeld te worden, zullen de Amsterdammers allereerst de laatste wedstrijd in de competitiefase winnend af moeten sluiten. Volgende week ontvangt de ploeg van Grim het Griekse Olympiakos in de Johan Cruijff ArenA.

Weet Ajax te winnen van de Griekse topclub, zal de blik op een flink aantal andere wedstrijden gaan. De Amsterdammers zijn op dit moment afhankelijk van twaalf andere clubs, die allemaal invloed hebben op de overlevingskansen van Ajax, zo deelt Onsajaxlive op Instagram. De hoogst haalbare positie voor de ploeg van Grim op de ranglijst is plek 21, die nu in handen is van PSV.

Vanaf de Eindhovenaren kunnen alle ploegen tot en met nummer 34 Slavia Praag, afhankelijk van de resultaten, nog boven én onder Ajax eindigen. Omdat de tussenronde zal worden gevuld met de ploegen op plekken 9 tot en met 24, hoeven drie van de volgende twaalf scenario’s niet uit te komen voor de Amsterdammers om de tussenronde te bereiken. Worden aan vier of meer voorwaarden niet voldaan, is de ploeg van Grim uitgeschakeld.