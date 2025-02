Bosschaart vertelt hoeveel minuten Stengs kan spelen tegen AC Milan

Pascal Bosschaart kan dinsdagavond weer beschikken over , die is hersteld van een hamstringblessure. De middenvelder kan een halfuur meedoen wanneer Feyenoord het in San Siro opneemt tegen AC Milan, zo geeft de interimtrainer aan op de voorafgaande persconferentie.

Nadat hij een groot deel van de eerste seizoenshelft moest missen, raakte Stengs in de thuiswedstrijd tegen Bayern München (3-0) weer geblesseerd. De middenvelder annex buitenspeler liep een hamstringblessure op en stond sindsdien aan de kant. Maandagmiddag meldde Feyenoord via de officiële kanalen dat Stengs met de groep mee is gereisd naar Milaan voor de return in de tussenronde van de Champions League.

Op de persconferentie voorafgaand aan het duel kreeg Bosschaart de vraag of de aanwezigheid van Stengs betekent dat hij ook minuten kan maken in San Siro, wat de oefenmeester beaamde. “Hij is goed voor een halfuur”, legt de tijdelijke opvolger van de recent ontslagen Brian Priske uit. “Als het kan, moeten we hem gaan gebruiken, zeker als het nodig is.”

Daarmee lijkt het er dus sterk op dat Stengs in Noord-Italië kan rekenen op een invalbeurt in de tweede helft. In de wedstrijd zal Feyenoord stand moeten houden, aangezien vorige week met 1-0 werd gewonnen van AC Milan in eigen huis door een doelpunt van Igor Paixão. Bij een zege of gelijkspel in Italië plaatst de ploeg van Bosschaart zich voor de achtste finales van het miljardenbal.

