Ibrahimovic heeft duidelijke boodschap voor AC Milan voorafgaand aan duel met Feyenoord

rekent erop dat AC Milan dinsdagavond scherper en agressiever voor de dag komt tegen Feyenoord. Als het aan de sportief adviseur van I Rossoneri ligt, dan komt de ploeg met een aanpak 'die lijkt op een finale'.

Ibrahovimic nam maandagmiddag de honneurs waar bij de persconferentie vanwege de afwezigheid van trainer Sérgio Conceição. De Portugese oefenmeester, die vorige week in De Kuip nog boos wegliep bij een persconferentie, was afwezig vanwege de begrafenis van voormalig FC Porto-voorzitter Jorge Nuno Pinto da Costa.

AC Milan moet in de return een 1-0 achterstand goedmaken tegen Feyenoord, beseft ook Ibrahomivic. "Ik verwacht een scherper en agressiever Milan", begint de voormalig spits de Italiaanse grootmacht op de persconferentie. "We moeten en willen winnen om verder te komen in het toernooi. Ik wil een aanpak die lijkt op een finale. Elke wedstrijd is anders: we moeten ons op onszelf concentreren en doen wat we kunnen. Zulke momenten zijn mooi: als er veel op het spel staat, is dat voor een voetballer altijd mooi."

"De Champions League is voor de geschiedenis van Milaan altijd belangrijk", vervolgt Ibrahimovic zijn relaas. "We werken om resultaten te leveren. Morgen wordt een heel andere wedstrijd met 80.000 AC Milan-fans, niet alleen die in het stadion maar ook die van over de hele wereld", besluit hij.

