'Conceiçao maakt zich onmogelijk bij AC Milan na nederlaag tegen Feyenoord'

Sérgio Conceição ligt flink onder vuur bij AC Milan, meldt het Italiaanse Corriere dello Sport. De clubleiding zou ontevreden zijn over de wisselvallige resultaten onder de leiding van de Portugese trainer, die met recente uitspraken bovendien wist te irriteren. Bovendien toonde Conceição zich na de nederlaag tegen Feyenoord een slecht verliezer, door de perszaal al na slechts een halve minuut geïrriteerd te verlaten.

Conceição werd in december 2024 aangesteld als opvolger van de ontslagen Paulo Fonseca. Hoewel de Portugees een beter puntengemiddelde heeft dan zijn voorganger, bivakkeert AC Milan nog altijd op een teleurstellende zevende plaats in de Serie A. Bovendien kijken de Rossoneri halverwege het Champions League-tweeluik met Feyenoord tegen een 1-0 achterstand aan.

Corriere dello Sport zag dat Ibrahimovic er woensdagavond op de tribune in De Kuip hoogst ongelukkig uitzag. Vooral toen Conceição besloot om Santiago Giménez en Rafael Leão te wisselen voor Francesco Camarda en Tammy Abraham. De Zweedse sportief adviseur van AC Milan, die een belangrijke rol vertolkte bij de winterse transfers, schudde daarop zijn hoofd en mopperde daarbij. "Als een fan die ontevreden is met de keuzes van zijn coach", klinkt het.

Ibrahimovic liet na afloop van de winterse transferperiode, waarin AC Milan naast Giménez ook Kyle Walker, João Félix, Riccardo Sottil en Warren Bondo haalde, weten dat Conceição twee gelijkwaardige elftallen op kan stellen. De Portugese oefenmeester corrigeerde de adviseur op zijn beurt. "We hebben ook veel jeugdspelers, dus in feite kan ik meer dan twee elftallen opstellen", zei Conceição en die opmerking viel niet in goede aarde bij Ibrahimovic.

Conceição staat pas anderhalve maand aan het roer als trainer van AC Milan, toch lijkt een spoedig vertrek niet uitgesloten. De vijftigjarige oefenmeester tekende in december een contract tot medio 2026, maar de Milanezen hebben daar wel een clausule in laten opnemen. De club kan komende zomer al afscheid nemen van Conceição, mocht Milan zich niet weten te kwalificeren voor de Champions League. Ook het overleven van het tweeluik met Feyenoord wordt gezien als een voorname eis.

