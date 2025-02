Feyenoord krijgt vlak voor Milan-uit weer dramatisch nieuws

Waar veel mensen Julian Carranza in de basis hadden verwacht voor het uitduel tegen AC Milan in de Champions League, is het waarschijnlijk (18) die de aanval aanvoert van Feyenoord in Italië. Carranza is namelijk ziek geweest en kan niet van het begin spelen.

Feyenoord wordt momenteel geteisterd door blessures. Zo zijn onder andere Justin Bijlow, Quinten Timber, In-Beom Hwang en Ayase Ueda niet beschikbaar voor het belangrijke duel in Milaan. Voeg daar de namen van Carranza en Quilindschy Hartman aan toe. Eerstgenoemde is dus niet fit genoeg volgens De Telegraaf, terwijl de linksback niet speelgerechtigd is.

Dat betekent dat Redmond waarschijnlijk de spits van dienst gaan zijn dinsdagavond. De jonge aanvaller speelde nog maar zes duels voor de Rotterdammers en staat spoedig tegenover ervaren Serie A-verdedigers. Frappant is natuurlijk ook dat Feyenoord een spits goed kan gebruiken, juist op het moment dat sterkhouder Santiago Giménez net vertrokken is. En wel naar de opponent van dinsdag: AC Milan.

