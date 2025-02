Feyenoord reist opnieuw af naar Milaan, PSV wacht tweeluik met Arsenal

PSV en Feyenoord kennen hun tegenstander in de achtste finales van de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bosz neemt het volgende maand op tegen Arsenal, terwijl Feyenoord na het succes tegen AC Milan moet zien af te rekenen met Internazionale. Dat heeft de loting van vrijdagmiddag uitgewezen.

PSV en Feyenoord wisten voorafgaand aan de loting al dat Arsenal óf Internazionale de tegenstander zou worden in de achtste finales. Voor de Eindhovenaren betekent de uitkomst van de loting opnieuw een weerzien met Arsenal. De twee ploegen stonden in het seizoen 2022/23 tegenover elkaar in de groepsfase van de Europa League en stonden vorig seizoen nog tegenover elkaar in het hoofdtoernooi van de Champions League. Het duel in Noord-Londen resulteerde voor PSV in een 4-0 nederlaag, de thuiswedstrijd eindigde onbeslist (1-1). The Gunners eindigden in de competitiefase op de derde plaats achter Liverpool en FC Barcelona en kwalificeerden zich zodoende rechtstreeks voor de achtste finales.

Zowel Arsenal als Internazionale haalden in de competitiefase negentien punten uit acht wedstrijden. Het doelsaldo van de Noord-Londenaren was net iets beter, waardoor Internazionale genoegen moest nemen met de vierde plek. Die betekende uiteraard ook rechtstreekse plaatsing voor de achtste finales. Daarin wacht dus een tweeluik met Feyenoord. De Rotterdammers rekenden in de tussenronde af met AC Milan en mogen zich nu dus opnieuw opmaken voor een trip naar de stad in Noord-Italië.

Nederlandse topclubs beginnen met thuiswedstrijd

PSV en Feyenoord slaagden er niet in zich rechtstreeks te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Zowel de Eindhovenaren als Rotterdammers moesten via de tussenronde een startbewijs zien te bemachtigen voor de laatste zestien. Daarin rekende PSV af met Juventus (2-1 nederlaag in Turijn, 3-1 overwinning in Eindhoven) en was Feyenoord over twee duels te sterk voor AC Milan (2-1). PSV en Feyenoord hebben geen geplaatste status, in tegenstelling tot Arsenal en Internazionale. Daardoor beginnen de Nederlandse topclubs met een thuiswedstrijd op 4 of 5 maart. De returns worden gespeeld op 11 en 12 maart.

Kwartfinales

PSV en Feyenoord weten ook al welke club ze treffen indien ze zich ten koste van respectievelijk Arsenal en Internazionale weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. De Eindhovenaren nemen het in dat geval op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Real Madrid en Atlético Madrid. Mocht dat gebeuren, dan opent PSV met een thuiswedstrijd. Feyenoord wacht bij een succesvolle achtste finale tegen Internazionale een dubbele krachtmeting met de winnaar van het affiche Bayern München - Bayer Leverkusen. De Rotterdammers spelen in dat geval eerst een uitwedstrijd.

