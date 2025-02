Bosschaart komt met slecht nieuws uit Feyenoord-ziekenboeg: 'Hij ligt er weer weken uit'

Feyenoord kan de komende weken niet beschikken over , zo bevestigde interim-trainer Pascal Bosschaart vrijdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Almere City. De 26-jarige aanvaller annex middenvelder raakte midweeks geblesseerd in het Champions League-duel met AC Milan (1-1).

Het blessureleed is ondertussen een rode draad die door het seizoen van Feyenoord loopt. De Rotterdamse club wordt het hele jaar door al geteisterd door blessures. Zo kon Bosschaart tegen AC Milan geen beroep doen op een tiental spelers en de interim-trainer ziet geen spelers terugkeren van een blessure tegen Almere City. "Het lijstje dat we hadden is verder nog steeds hetzelfde."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bosschaart spreekt zich uit over Van Persie: 'Ik zou echt een debiel zijn als...'

Dat betekent dat Bosschaart tegen de hekkensluiter van de Eredivisie geen beroep kan doen op Jordan Lotomba, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje, Justin Bijlow, Gernot Trauner, In-Beom Hwang, Bart Nieuwkoop, Ayase Ueda, Quiten Timber en Facundo González. Wel kan de 44-jarige oefenmeester beschikken over Quilindschy Hartman, Oussama Targhalline en Stéphano Carrillo. Dit drietal is niet ingeschreven voor de Champions League en kon daarom niet meedoen tegen AC Milan.

LEES OOK: 'Aanfluiting' gespot bij Feyenoord: speler stelt zich tegen AC Milan allesbehalve solidair op

De ziekenboeg van Feyenoord is alleen een stukje voller geworden, erkent Bosschaart. Stengs, die afgelopen dinsdag een kwartier speelde tegen AC Milan, is tijdens dat duel geblesseerd uitgevallen. Dat terwijl de aanvallende middenvelder, die ook op de flanken uit de voeten kan, voor het eerst sinds weken weer bij de wedstrijdselectie zat. "Hij is er de komende weken niet bij. Dat is heel zuur", baalt Bosschaart.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit megabedrag verdient Feyenoord dankzij het bereiken van de achtste finale

In het Champions League-duel met AC Milan stond voor Feyenoord niet alleen een plaats bij de laatste zestien op het spel, maar ook financieel gewin.