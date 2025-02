Hans Kraay jr. stoort zich aan één aspect van overstap Van Persie: 'Word ik chagrijnig van'

Robin van Persie is na zijn periode bij sc Heerenveen aan de slag gegaan bij Feyenoord, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De trainer werd onlangs in de Leeuwarder Courant op een nare manier weggezet. Daar heeft Hans Kraay jr. zich aan gestoord.

In het Friese dagblad werd een verhaal gepubliceerd waaruit blijkt dat de staf en de spelersgroep niet op een goede manier met hem samenwerkte. Van Persie zou individualistisch hebben opgetreden tijdens zijn periode bij Heerenveen. "Hiervan word ik best wel een beetje chagrijnig", vertelt Kraay jr. in zijn column in Voetbal International.

De journalist stoort zich vooral aan de timing van de verhalen over de nieuwbakken trainer. "Van Persie heeft de deur nog niet eens achter zich dichtgetrokken, of al het negativisme komt naar buiten, allemaal vervelende verhalen." Het schaadt het imago van de 41-jarige Rotterdammer, al lijkt hij bij Het Legioen voorlopig niet stuk te kunnen.

Tijdens het seizoen zou de staf van Heerenveen volgens het stuk in de Leeuwarder Courant hebben aangegeven Andries Noppert op doel te willen zien, maar Van Persie gaf de voorkeur aan Mickey van der Hart. Voor Hansie Hansie voelt deze kritiek als mosterd na de maaltijd. "Schrijf dat dan op als het gebeurt en niet maanden later. Waarom pas nu? De Leeuwarder Courant is goed geïnformeerd bij Heerenveen, maar ze hadden Van Persie ermee moeten confronteren. Nu is hij weg en het ligt op straat. Ik vind het teleurstellend dat ze al deze zaken zo lang voor de wereld verborgen hebben gehouden."

