Kraay junior: 'Tot die tijd loop ik nog even niet voorop in de Van Persie-polonaise'

Als het aan Hans Kraay junior had gelegen, dan was Feyenoord vol voor Mark van Bommel als nieuwe trainer gegaan. De analist en columnist is van mening dat de voormalig PSV-trainer een 'logischer keuze' was geweest voor de Rotterdammers.

Feyenoord maakte zondag bekend dat Van Persie, die maandagmiddag gepresenteerd werd in De Kuip, de nieuwe trainer van de Rotterdammers wordt. De 41-jarige oefenmeester is daarmee de opvolger van de ontslagen Brian Priske. Van Persie heeft bij Feyenoord een contract tot de zomer van 2027 getekend.

"Feyenoord neemt absoluut een risico, want ze hebben niet voor niets tegen Robin gezegd dat hij zijn vlieguren en fouten maar bij Heerenveen moest maken", steekt Kraay junior van wal in zijn column voor Voetbal International. "Dan zou hij als clubicoon na twee jaar met open armen worden ontvangen. Nu is dat al na een half jaar."

Als het aan Kraay junior had gelegen, dan was Feyenoord voor een andere trainer gegaan. "Ik zal eerlijk zeggen dat ik Mark van Bommel misschien wel een logischer keuze had gevonden, op basis van zijn ervaring, de prestaties bij FC Antwerp, zijn no-nonsense policy en vanwege het feit dat hij net zoals het Feyenoord Legioen een mooie straatvechter is."

Toch begrijpt hij de keuze voor Van Persie wel. "Er was intern een grote verscheidenheid was aan kandidaten. De RvC wilde Marino Pusic, de invloedrijke Vrienden van Feyenoord dachten aan Van Bommel en de hoop van alles en iedereen was gevestigd op Erik ten Hag, die pas in april gaat beslissen over zijn toekomst. Van Persie is een fantastische voetballer geweest en zodoende breed gedragen binnen Feyenoord. Ik denk niet dat veel mensen er moeite mee zullen hebben, ik ook niet, zeg ik in alle bescheidenheid", gaat Kraay junior verder.

Kraay junior heeft tip voor Feyenoord

Een advies voor Feyenoord is wel vanuit de columnist. "Ik hoop wel dat directeur Dennis te Kloese deze week even gaat zitten met Robin en René Hake, om hem te vertellen dat hij volledig zichzelf kan zijn, maar dat hij het zou appreciëren dat als René Hake een keer zegt dat iets geen goed idee is, hij er wellicht naar zou kunnen luisteren", gaat Kraay junior verder. "

"Hake wordt en is geen assistent, maar een gewichtige rechterhand. We zullen zien of de lichte opwinding die ik voel en de blosjes die ik op mijn wangen krijg bij de aanstelling van Van Persie terecht zijn. Tot die tijd loop ik nog even niet voorop in de Persie-polonaise", besluit Kraay junior.

