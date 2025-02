Feyenoord troeft Ajax én PSV af: toptalent tekent meerjarig contract

Feyenoord is erin geslaagd om toptalent uit handen van Ajax en PSV te houden. De 17-jarige middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2028, zo meldt Feyenoord via de officiële kanalen.

Kraaijeveld speelt sinds 2016 in de jeugdopleiding van Feyenoord en staat te boek als een van de grootste talenten van de club. Dit seizoen komt de middenvelder uit in de Onder 19 van de Stadionclub. Kraaijeveld beschikte over een aflopend contract; in november vorig jaar werd duidelijk dat zowel Ajax als PSV de middenvelder in het vizier hadden.

De nabije toekomst van Kraaijeveld ligt echter niet in Amsterdam of in Eindhoven, maar 'gewoon' in Rotterdam-Zuid. Feyenoord bevestigt dinsdagochtend dat de middenvelder een nieuwe verbintenis tot medio 2028 heeft ondertekend. "Dat ik mijn contract bij Feyenoord heb kunnen verlengen maakt me erg trots", zegt Kraaijeveld in een reactie op de clubsite.

'Feyenoord voelt als mijn tweede thuis'

"Ik ben bij de club bezig aan mijn negende seizoen, waardoor het als mijn tweede huis voelt" vervolgt de middenvelder, die een duidelijk doel voor ogen heeft. "De komende seizoenen heb ik als doel om me op Varkenoord verder te ontwikkelen om uiteindelijk de stap naar Feyenoord 1 te kunnen maken", aldus Kraaijeveld.

𝐓𝐡𝐢𝐣𝐬 𝐊𝐫𝐚𝐚𝐢𝐣𝐞𝐯𝐞𝐥𝐝 ↝ 𝟐𝟎𝟐𝟖 ✍



‘Feyenoord voelt als mijn tweede huis’#FeyenoordAcademy — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 25, 2025

