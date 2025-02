Gullit vreest voor Van Persie: 'Hopelijk overkomt hem niet hetzelfde'

Ruud Gullit vindt het geweldig dat Robin van Persie de kans krijgt bij Feyenoord. De voormalig Oranje-international hoopt alleen niet dat hem hetzelfde overkomt als Rúben Amorim bij Manchester United. De Portugese oefenmeester stapte tussentijds in op Old Trafford als opvolger van Erik ten Hag en sindsdien gaat het niet bepaald beter met de Engelse grootmacht.

Feyenoord maakte zondag bekend dat Van Persie, die maandagmiddag gepresenteerd werd in De Kuip, de nieuwe trainer van de Rotterdammers wordt. De 41-jarige oefenmeester is daarmee de opvolger van de ontslagen Brian Priske. Van Persie heeft bij Feyenoord een contract tot de zomer van 2027 getekend.

"Geweldig dat Robin van Persie als jongen van Feyenoord de kans krijgt om hoofdtrainer van de club te worden", steekt Gullit van wal in zijn column voor De Telegraaf. "Mooi dat Feyenoord bij hem is uitgekomen en begrijpelijk dat Van Persie de uitdaging aan gaat in De Kuip. Alleen vraag ik me af of de timing juist is."

Volgens Gullit was het beter als Van Persie was ingestapt bij de start van het nieuwe seizoen. "Nu helemaal. Pascal Bosschaart heeft het uitstekend gedaan als interim-trainer, is ongeslagen gebleven en heeft AC Milan uitgeschakeld. En dat met een zwaar gehavende selectie. Veel beter kan Van Persie het niet doen. In de Champions League krijgt hij te maken met Internazionale, de nummer 1 van Italië en in de Eredivisie moet hij AZ, FC Twente en FC Utrecht achter zich houden voor een plaats in de voorronde van de Champions League", beseft de voormalig aanvaller annex middenvelder van onder meer Feyenoord, AC Milan en Chelsea.

Gullit hoopt dat Van Persie niet hetzelfde overkomt als Amorim

Gullit, die in het seizoen 2004-2005 één jaar trainer was van Feyenoord, beseft dat Van Persie een risico neemt. "Hoe tussentijds instappen fout kan uitpakken zie je bij Ruben Amorim bij Manchester United. Hopelijk overkomt Van Persie niet hetzelfde", aldus de analist, die ook een positief voorbeeld aanhaalt. "Het kan ook goed gaan hoor, als je ziet hoe David Moyes Everton heeft gereanimeerd sinds zijn komst en ze zo goed als uit de degradatiezorgen zijn."

