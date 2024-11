Feyenoord in spanning: toptalent heeft nieuwe aanbieding op zak, Ajax en PSV geïnteresseerd

Feyenoord-jeugdspeler staat te boek als groot talent, maar het is op dit moment de vraag of hij in de toekomst in De Kuip te bewonderen is. De centrale middenvelder is in het bezit van een aflopend contract. Volgens ESPN heeft hij een nieuwe aanbieding van Feyenoord in beraad, maar de doorgaans goed geïnformeerde Mounir Boualin van Soccernews meldt donderdagavond dat zowel Ajax als PSV hem nog altijd in het vizier heeft.

De zeventienjarige Kraaijeveld arriveerde al op jonge leeftijd in de opleiding van Feyenoord. Hij begint als spits, maar eenmaal actief op het grote veld zakt hij een linie naar achterin. “Sindsdien ontwikkelt de Feyenoorder zich op alle posities op het middenveld. Kraaijeveld groeit uit tot jeugdinternational en aanvoerder bij Feyenoord en zijn Oranje-lichting”, zo schrijft ESPN. Het talent loopt echter een zware knieblessure op, waardoor zijn ontwikkeling een aantal maanden stil komt te liggen. Maar hij komt er ‘sterk’ van terug en dat blijft niet onopgemerkt. Op vijftienjarige leeftijd kan Kraaijeveld zich al verheugen op de interesse van Ajax, PSV én clubs uit Duitsland.

Kraaijeveld blijft Feyenoord echter trouw en tekent in de zomer van 2022 een contract voor drie jaar. Onder Arne Slot mag hij al regelmatig meetrainen met de hoofdmacht. ESPN weet het zeker: zonder blessureleed had Kraaijeveld zijn debuut in het eerste van Feyenoord al gemaakt. “Maar een nieuwe knieblessure stagneerde de sterke ontwikkeling van Kraaijeveld. Recentelijk stond de nog altijd pas 17-jarige middenvelder ruim een halfjaar aan de kant, maar inmiddels is hij weer helemaal fit”, zo leest het. Feyenoord hoopt het aflopende contract van Kraaijeveld open te breken, maar er zijn meer clubs die wel oren hebben naar zijn komst.

Volgens Boualin zijn Ajax en Feyenoord nog altijd geïnteresseerd in het jonge talent van Feyenoord. “Voor hen zal het gaan over een traject om hem vlieguren te laten maken bij beloftenteams in de KKD”, zo leest het bij Soccernews. Boualin meldt tevens dat Borussia Dortmund de ontwikkeling van Kraaijeveld ‘nauwlettend’ in de gaten houdt. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt dat Kraaijeveld inderdaad ‘wordt gevolgd’ door de huidige nummer één van Nederland. “Maar hij heeft net een Rotterdamse aanbieding op zak en vliegt daar voorlopig nog niet weg.” Elfrink denkt wel dat het feit dat PSV en Ajax met beloftenploegen actief zijn in de Keuken Kampioen Divisie kan meespelen in diens besluit over de toekomst. Kraaijeveld zal daarvoor de tijd nemen, zo melden bronnen rond de speler aan Elfrink.

Bronnen rond de speler voorzien dat Thijs Kraaijeveld nog wel een periode bedenktijd neemt en niet zomaar de Rotterdamse veren afschudt. Talentvolle middenvelder van Feyenoord, die contractueel dus interessant is voor andere clubs. — Rik Elfrink (@RikElfrink) November 14, 2024

