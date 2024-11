Jordy Zuidam geeft Ajax, PSV en Feyenoord flinke veeg uit de pan

Jordy Zuidam heeft op de technische avond van FC Utrecht keihard uitgehaald naar de Nederlandse topclubs Ajax, PSV en Feyenoord. Volgens de technisch directeur van de Domstedelingen houden deze clubs zich niet aan een in 2019 gemaakte afspraak tussen de clubs wat betreft jeugdspelers.

Zuidam is niet blij met het feit dat FC Utrecht veel toptalenten rond de vijftienjarige leeftijd verliest. De technisch directeur laakt hierbij de Nederlandse topclubs. "De top 3 houdt zich niet aan het Herenakkoord", wordt Zuidam geciteerd door ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Vitesse en FC Utrecht sloten in de zomer van 2019 een akkoord dat ervoor moest zorgen dat clubs niet meer zo makkelijk jeugdspelers bij elkaar konden weghalen. Zuidam erkent dat hij liever een juridisch bindend akkoord had gesloten in plaats van het zogenaamde Herenakkoord. Dit was wetgevevingstechnisch niet mogelijk. “Voor kinderen moet een vrij verkeer gelden. Zij moeten zelf kunnen bepalen waar ze willen spelen", klinkt het.

LEES OOK: Toornstra doet boekje open over toekomst: ‘Dat doe ik in ieder geval niet’

Zuidam vindt het dan ook kwalijk van zowel de topclubs als de KNVB dat FC Utrecht ieder jaar zijn grootste talenten kwijtraakt. "Het is in het belang van het Nederlands voetbal dat er goede jeugdopleidingen blijven. Als talenten telkens worden weggekaapt, dan gaan wij en andere subtopclubs minder verdienen. Ik had dit niet verwacht van de topclubs. We proberen bij de KNVB betere bescherming te regelen.”

LEES OOK: 'Ik zou hem weleens bij Ajax of Feyenoord willen zien, ik weet niet wat hij nog meer moet doen'

FC Utrecht probeert met het aantrekken van goede jeugdtrainers en het aanbieden van individuele programma's om de toptalenten te behouden, maar volgens Zuidam is de club kansloos tegen de aanbiedingen van Ajax, PSV en Feyenoord. “Daar kunnen talenten kiezen voor een jeugdcontract waarmee ze vaak vijf of zes keer meer verdienen dan bij ons."

FC Utrecht blijft ambitieus

FC Utrecht kent dit seizoen de beste seizoenstart in de clubgeschiedenis en staat na elf speelronden op een keurige tweede plaats met 28 punten. Bovendien hebben de Utrechters, die vijf punten achterstand op PSV, nog een wedstrijd te goed. Als klap op de vuurpijl maakte Ron Jans tijdens de technische avond bekend dat hij zijn aflopende contract met één jaar verlengt. Voor Zuidam is dat het signaal om door te blijven bouwen. "Wij moeten het gat naar de top drie gaan verkleinen", is hij duidelijk.

Vind jij dat Ajax, PSV en Feyenoord zich aan het Herenakkoord moeten houden? Laden... 52.9% Ja, afspraken zijn afspraken 47.1% Nee, talent moet vrij kunnen kiezen 350 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noah Ohio ontroerd door bijzondere ontmoeting: 'Heeft diepe indruk op me gemaakt'

FC Utrecht-aanvaller Noah Ohio vertelt over een moment dat diepe indruk op hem maakte.