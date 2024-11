Toornstra doet boekje open over toekomst: ‘Dat doe ik in ieder geval niet’

is niet van plan om na zijn loopbaan trainer of assistent te worden, zo geeft hij aan bij Goedemorgen Eredivisie. Wat de routinier van FC Utrecht wel wil gaan doen, weet hij nog niet. Na zijn loopbaan kan hij in ieder geval aan een traineeship bij Feyenoord beginnen.

Toornstra nadert met zijn leeftijd van 35 het einde van zijn loopbaan als speler. Te gast bij Goedemorgen Eredivisie krijgt hij dan ook de vraag van Hans Kraay junior wat hij van plan is te doen na zijn carrière. “Ik wil uiteraard zo lang mogelijk door als voetballer, het liefst op tien”, begint de middenvelder. “Daarna, trainer of assistent gaat ‘m niet worden”, is hij duidelijk.

Wanneer Kraay verbaasd reageert, legt Toornstra uit dat hij daar niets voor voelt. “Veel te veel mensen die wat van je willen”, geeft hij met een lach aan. Als Aad de Mos vervolgens een rol als jeugdtrainer suggereert, geeft Toornstra aan dat hij ook dat niet zeker weet. “Als je zoontje dadelijk gaat spelen, word jij jeugdtrainer, let maar op”, weet De Mos zeker. “Nee, ik denk dat ik leider word. Iets meer op de achtergrond”, gaat Toornstra ertegenin.

Toornstra heeft afspraak met Feyenoord

Vervolgens krijgt Toornstra de vraag wat hij wel leuk vindt, waarna hij diep zucht. “Dat is het lastige. Ik weet wel wat ik niet wil, maar niet wat ik wel wil.” Ook een rol buiten het voetbal houdt de middenvelder van Utrecht open. Zodra Toornstra klaar is met zijn loopbaan, mag hij terugkeren bij Feyenoord om te kijken wat hij wel wil doen. “Onderling is besproken dat ik iets van een traineeship of wat dan ook binnen de organisatie kan doen om te kijken wat ik leuk vind.”

