Ron Jans deelt in gesprek met fans zijn toekomstplannen

Ron Jans blijft een jaar langer bij FC Utrecht. Dat heeft de succestrainer van de huidige nummer twee van de Eredivisie op een technische avond in de Domstad medegedeeld.

Zijn huidige contract loopt in de zomer van 2025 af, maar Jans en FC Utrecht willen langer met elkaar door. Of, zoals er op de clubsite wordt geschreven: 'de trainer stelt zijn pensioen uit'. De 66-jarige oefenmeester loopt al lange tijd mee als manager in het betaalde voetbal. In zijn jonge jaren kende Jans een aardige carrière bij clubs als FC Groningen en Roda JC, maar de echte bekendheid kwam pas jaren later. Sinds 2002 is hij als trainer actief in het Nederlandse betaalde voetbal.

De meeste jaren daarna bracht hij door als oefenmeester van FC Groningen. Andere clubs die hij trainde waren sc Heerenveen, Standard Luik, PEC Zwolle, Cincinatti (Verenigde Staten) en FC Twente. Sinds september 2023 is Jans verbonden aan FC Utrecht, dat in 2023/24 een moeizame seizoenstart beleefde. De trainer bracht de Utrechtenaren vervolgens naar een knappe zevende plek, waarbij de play-off-finale om Europees voetbal verloren ging aan Go Ahead Eagles. Dit seizoen is de prestatie van Jans nog knapper: na elf wedstrijden bezetten de Domstedelingen de tweede plek in de Eredivisie.

Op de Technische Avond van FC Utrecht heeft Jans aan fans verteld dat hij langer doorgaat bij Utrecht. De succestrainer tekent bij tot de zomer van 2026. "Ik ben nog niet klaar", wordt de coach geciteerd door fcutrecht.nl. Eigenlijk zou Jans in januari pas een beslissing maken, maar na een gesprek met technisch directeur Jordy Zuidam ging de kogel toch sneller door de kerk. "Ik zei tegen hem dat ik eens van gedachten wilde wisselen, diezelfde dag. Uiteindelijk hebben we ruim drie uur met elkaar gesproken. Het gevoel was goed, zoals altijd eigenlijk."

Jans was zeer tevreden over de toekomstmuziek die hij bij FC Utrecht hoorde klinken. Hij vertelt de gedachten van de clubleiding te waarderen en zich aan te sluiten bij de kansen en uitdagingen van de club. “Iedereen was zo ongelofelijk positief dat we elkaar de hand hebben geschud. Ja, die beslissing heb ik eigenlijk heel snel genomen. Veel sneller dan gedacht. Dat past ook wel een beetje bij mij als mens. De beste beslissingen in mijn leven heb ik op deze manier genomen. Impulsief en op gevoel. Deze club is aan het bouwen en daar wil ik graag onderdeel van zijn.”

