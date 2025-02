Robin van Persie krijgt advies uit onverwachte hoek

Peter Bosz reageert positief op de aanstelling van Robin van Persie als nieuwe Feyenoord-trainer. De PSV-trainer geeft aan zijn nieuwe concurrent advies te hebben gegeven, in een reactie op de presentatie van Van Persie op maandag.

Bosz gaat in op de aanstelling van de nieuwe trainer van Feyenoord in een persconferentie, voorafgaand aan het KNVB Bekerduel met Go Ahead Eagles. De halve finale staat woensdagavond om 20:00 uur op het programma.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord troeft Ajax én PSV af: toptalent tekent meerjarig contract

“Hoe hij zich presenteert, daar houd ik wel van. Hij heeft een mening en hij heeft een visie", begint Bosz. De PSV-trainer is niet alleen lovend tegen de journalisten, maar geeft Van Persie ook advies: “Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Daar moet je gewoon achter blijven staan. Al die kenners die geen verantwoordelijkheid dragen, gaan er van alles van vinden, maar jij staat voor die groep en jij moet het doen.” Bosz vervolgt: “Ik hoop oprecht dat hij bij zijn eigen ideeën blijft. En voor de rest hoef ik er niks van te vinden, ik heb genoeg bij déze club om ergens wat van te vinden.”

Van Persie debuteert als trainer van Feyenoord 1 met de Eredivisie-wedstrijd in De Kuip tegen N.E.C. op zaterdag. Feyenoord staat derde in de Eredivisie, met 43 punten, evenveel als nummers vier en vijf: AZ en FC Utrecht. De achterstand op de nummer twee, PSV, is negen punten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem sluit zich niet aan bij berichtgeving en komt met héél ander geluid over Van Persie

Waar verschillende journalisten nog vóór zijn aanstelling al verkondigden dat Robin van Persie een lastige uitdaging staat te wachten bij Feyenoord, denkt Willem van Hanegem er juist héél anders over.