Advocaat veroordeelde Vloet haalt uit naar Heracles: 'Ze liegen keihard om hun eigen straatje schoon te vegen'

Erik Thomas, de advocaat van voetballer , komt tegenover het Algemeen Dagblad met serieuze aantijgingen richting diens vroegere werkgever Heracles Almelo. De middenvelder werd in april 2023 veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar omdat hij in 2021, onder invloed, een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij een vierjarig kind om het leven kwam.

Op de A4 bij Hoofddorp reed Vloet volgens informatie van de boordcomputer van zijn auto zo'n 193 kilometer per uur ten tijde van het ongeval. Bovendien had de zoon van trainer Wiljan Vloet op dat moment een alcoholpromillage van 1,18 in zijn bloed, 'ruim twee keer meer dan is toegestaan', schrijft het AD. Eerder deze maand werd bekend dat het hoger beroep, dat zowel Vloet als het Openbaar Ministerie tegen het vonnis had aangespannen, van beide kanten is ingetrokken. Vloet kan dan ook een oproep verwachten om zijn straf daadwerkelijk uit te gaan zitten.

Heracles greep niet direct na het ongeval in, omdat de club eerst de feiten duidelijk wilde hebben. In januari 2022 maakte de middenvelder zelfs zijn rentree op het veld, als invaller in een Eredivisieduel bij N.E.C. (0-0). De Telegraaf publiceerde een week later een interview met de ouders van het slachtoffertje van het ongeval, Gio Roos. Daarin kwam 'nieuwe informatie' over de gebeurtenissen naar buiten. Heracles besloot Vloet vlak voor publicatie alsnog op straat te zetten: "In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons als werkgever meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximumsnelheid van 130 kilometer per uur, en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken", motiveerde algemeen directeur Rob Toussaint van de Almelose club destijds het besluit om Vloet weer mee te laten trainen én spelen.

Heracles was echter al láng op de hoogte van de daadwerkelijke feiten, zegt advocaat Thomas tegenover het AD. De raadsman zegt dat hij de club op 1 december 2021, in Zeist, al heeft geïnformeerd over zowel de snelheid die de politie gemeten had als het feit dat Vloet teveel had gedronken. Zowel Toussaint als technisch directeur Tim Gilissen van Heracles zouden bij dat gesprek aanwezig zijn geweest. "Met de beste wil van de wereld hebben ze Rai weer laten trainen, dat is prima. Maar ja, toen hij eind januari inviel tegen NEC en werd belaagd door fans, is het bestuur waarschijnlijk ter verantwoording geroepen. Toen hebben ze voor de zwakke weg gekozen, door te zeggen dat ze van niets wisten", laakt Thomas de opstelling van Heracles. "Maar ze liegen gewoon keihard. Puur om hun eigen straatje schoon te vegen. Het stond allemaal in het politierapport. Nee, het is gewoon heel simpel: ze zijn door hun eigen fans onder druk gezet. En dachten toen: weet je wat, we geven Rai een trap na", aldus de advocaat.

