AD: 'Veroordeelde Rai Vloet overweegt om te stoppen met voetbal'

denkt erover na om zijn loopbaan als profvoetballer te beëindigen, zo weet het Algemeen Dagblad. Het hoger beroep in de zaak rondom de oud-speler van onder meer Heracles Almelo en NAC Breda, die vorig jaar veroordeeld werd tot tweeëneenhalf jaar cel, gaat 12 september van start.

In april 2023 werd Vloet veroordeeld tot tweeëneenhalf jaar cel wegens het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk waarbij de vierjarige Gio Roos uit Zoetermeer om het leven kwam. Dit incident vond plaats in november 2021. Vloet reed destijds veel te hard en had op dat moment alcohol in zijn bloed. Het Openbaar Ministerie zei dat de voetballer naar alcohol rook toen hij werd aangetroffen, terwijl zijn snelheid absurd was.

Zowel het OM als Vloet gingen in beroep, omdat de advocaten van de voetballer willen onderzoeken of de omgekomen Gio wel autogordels om had. Het blijft echter zo dat de schuld bij Vloet ligt. “Het heeft er ondertussen alle schijn van dat het OM opnieuw 3,5 jaar cel gaat eisen”, schrijft het AD.

Vloet vertrok na het ongeluk naar Kazachstan, waarna hij een halfjaar later verkaste naar het Russische FK Oeral. Inmiddels is hij terug in Nederland en lijkt de kans klein dat hij weer aan de bak komt. “De kans is nagenoeg nul dat hij in hoger beroep geen celstraf krijgt en ook is de kans groot dat hij in de eerste maanden van volgend jaar opnieuw veroordeeld wordt”, klinkt het.

Mócht Vloet een contract tekenen bij een nieuwe club, is de kans aannemelijk dat hij voor het einde van die verbintenis de gevangenis in moet. Daarom beraadt Vloet zich over zijn toekomst. “Als het tot een celstraf komt, zal Vloet ook het verzoek indienen om die zo snel mogelijk uit te zitten”, zegt raadsman Erik Thomas. De voetballer liet via zijn advocaten laten dat hij zijn straf zal uitzitten en niet voortvluchtig wil zijn.

