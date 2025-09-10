Pijnlijk: Bryan Smeets mag maar liefst 4 maanden niet voetballen voor MVV

moet tot het einde van 2025 meetrainen met de beloften van MVV. Dat heeft de Limburgse club woensdag bekendgemaakt. Smeets kreeg na een conflict de kans om de club deze zomer te verlaten, maar dat is de 32-jarige voetballer niet gelukt.

Smeets traint inmiddels al een tijdje niet meer mee met MVV. In juli maakte de club bekend dat de routinier was vrijgesteld van werk. Dat had te maken met de wens van Smeets om een stap omhoog te maken: "In goed overleg is besloten om hem in de voorbereiding op het nieuwe seizoen de ruimte te geven om, in alle vrijheid, invulling te geven aan deze wens", schreef MVV destijds.

Het is Smeets alleen niet gelukt om een andere club te vinden. De oud-speler van De Graafschap en SC Cambuur moet daarom van MVV tot de winterstop meetrainen bij het beloftenploeg: "MVV heeft diverse intensieve gesprekken gevoerd waarin alle mogelijkheden om het dienstverband op een passende manier te beëindigen zijn besproken, maar dat is vooralsnog niet gelukt", meldt de club.

Vooralsnog staat Smeets dus nog onder contract bij MVV, maar duidelijk is dat de huidige situatie voor alle twee de partijen onwenselijk is.