Live voetbal

Pijnlijk: Bryan Smeets mag maar liefst 4 maanden niet voetballen voor MVV

Pijnlijk: Bryan Smeets mag maar liefst 4 maanden niet voetballen voor MVV
Foto: © Imago
1 reactie
Tijmen Gerritsen
10 september 2025, 22:57

Bryan Smeets moet tot het einde van 2025 meetrainen met de beloften van MVV. Dat heeft de Limburgse club woensdag bekendgemaakt. Smeets kreeg na een conflict de kans om de club deze zomer te verlaten, maar dat is de 32-jarige voetballer niet gelukt.

Smeets traint inmiddels al een tijdje niet meer mee met MVV. In juli maakte de club bekend dat de routinier was vrijgesteld van werk. Dat had te maken met de wens van Smeets om een stap omhoog te maken: "In goed overleg is besloten om hem in de voorbereiding op het nieuwe seizoen de ruimte te geven om, in alle vrijheid, invulling te geven aan deze wens", schreef MVV destijds.

Artikel gaat verder onder video

Het is Smeets alleen niet gelukt om een andere club te vinden. De oud-speler van De Graafschap en SC Cambuur moet daarom van MVV tot de winterstop meetrainen bij het beloftenploeg: "MVV heeft diverse intensieve gesprekken gevoerd waarin alle mogelijkheden om het dienstverband op een passende manier te beëindigen zijn besproken, maar dat is vooralsnog niet gelukt", meldt de club.

Vooralsnog staat Smeets dus nog onder contract bij MVV, maar duidelijk is dat de huidige situatie voor alle twee de partijen onwenselijk is.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Racistisch incident bij Cambuur

Racisme bij Cambuur, slachtoffer boos: 'Ga naar dierentuin als je tegen 'apen' wil praten'

  • zo 7 september, 08:50
  • 7 sep. 08:50
Supporters van Vitesse

Op deze datum maakt Vitesse zijn rentree in het profvoetbal

  • wo 3 september, 13:31
  • 3 sep. 13:31
Sjors Ultee boos voor de camera van ESPN

Grote woede tijdens KKD-interview: 'Moet ik jou een klap geven?'

  • za 30 augustus, 09:51
  • 30 aug. 09:51
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Ome Barend
284 Reacties
11 Dagen lid
352 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die man komt mij zo bekend voor.. waar van ook alweer? Kan iemand mij helpen, ERIMIR? Jij misschien?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ome Barend
284 Reacties
11 Dagen lid
352 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die man komt mij zo bekend voor.. waar van ook alweer? Kan iemand mij helpen, ERIMIR? Jij misschien?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Bryan Smeets

Bryan Smeets
MVV Maastricht
Team: MVV
Leeftijd: 32 jaar (22 nov. 1992)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
MVV
-
-
2024/2025
MVV
34
5
2023/2024
MVV
33
10
2022/2023
RWDM
14
0

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
12
Jong Utrecht
4
-1
4
13
Helmond
4
-2
4
14
MVV
4
-4
4
15
Almere
3
0
3
16
De Graafschap
4
-2
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel