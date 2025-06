ESPN doet rectificatie, vraagprijs Sutalo valt hoger uit

Ajax is bereid om deze zomer afscheid te nemen van . Als er een bedrag van meer dan twintig miljoen euro op tafel komt, zal Ajax de Kroaat willen verkopen, zo weet ESPN. Gedurende de dag heeft de betaalzender de berichtgeving gerectificeerd en is de vraagprijs inmiddels vastgesteld op dertig miljoen euro.

Sutalo maakte in de zomer van 2023 de overstap van Dinamo Zagreb naar Ajax voor een bedrag van zo’n twintig miljoen euro. In zijn eerste seizoen in Amsterdam maakte de mandekker allesbehalve een goede indruk, maar afgelopen seizoen wist hij zich goed te herpakken. Daardoor is men in de Johan Cruijff ArenA tevreden over hem, maar ze zijn ook bereid Sutalo te laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hato reageert veelzeggend wanneer Roefs aan Ajax wordt gelinkt

De Kroatische mandekker is namelijk een 26-voudig international en heeft daarnaast een goed seizoen achter de rug. Daardoor is de verwachting dat Ajax hem met winst kan gaan verkopen. ESPN weet dan ook dat Alex Kroes zal overgaan tot verkoop als een club meer dan twintig miljoen euro biedt op Sutalo.

LEES OOK: 'Tadic tekent tweejarig contract: jaarsalaris van 4 miljoen euro'

Sutalo kwam twee seizoenen geleden over van Dinamo Zagreb en speelde sindsdien 77 duels voor Ajax. Daarin was hij vier keer trefzeker, gaf hij geen assists en werd hij een keer met rood van het veld gestuurd. Op dit moment vertegenwoordigt hij een Estimated Transfer Value van 23,1 miljoen euro.

Vraagprijs valt hoger uit

Update 22 juni 12.29 uur - Waar ESPN eerder op zondag nog sprak van een vraagprijs van twintig miljoen euro, is dit inmiddels gerectificeerd. Ajax zou volgens de betaalzender namelijk mikken op een bedrag van zo'n dertig miljoen euro voor Sutalo. Daarmee zouden de Amsterdammers circa tien miljoen euro winst maken.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax denkt opnieuw aan Sulemana, maar wordt afgetroefd door andere CL-deelnemer'🔗

👉 'Galatasaray meldt zich bij Ajax voor Kaplan: dit is de vraagprijs'🔗

👉 'Ik denk dat Ajax-supporters dolblij zijn dat hij geen coach van Ajax is geworden'🔗

👉 ‘Ajax hoort torenhoge vraagprijs voor Moro’🔗

👉 Traoré looft 'crazy' Ajax-talent: 'Kan één van de besten van Europa worden'🔗