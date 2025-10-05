Meerdink krijgt groot nieuws te horen: 'Brok in mijn keel'

kreeg vrijdag te horen dat hij is opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor de aankomende wedstrijden tegen Malta (uit) en Finland (thuis). De spits van AZ geeft toe dat hij een brok in zijn keel kreeg toen hij het nieuws vernam.

Meerdink is door een blessure van Troy Parrott (tijdelijk) eerste spits van de Alkmaarders. Na acht Eredivisiewedstrijden staat hij ondertussen op drie doelpunten en één assist. Misschien geen ongekende cijfers, maar de nog jonge spits liet vooral vorig seizoen zien iets speciaals in huis te hebben. En met het huidige spitsenprobleem van Oranje, vindt Ronald Koeman het tijd om Meerdink eens van dichtbij te zien.

Een trotse Maarten Martens gaf deze week het grote nieuws door aan de speler van AZ. "We zaten in Cyprus (voor het duel met AEK Larnaca, 4-0 verlies, red.) en de trainer kwam naar me toe en vertelde het. Dan krijg je wel een brok in je keel en een trots gevoel. Sinds klein doe je het hiervoor. Wanneer dat moment komt, is dat heel bijzonder." Bij Oranje zal Meerdink de concurrentiestrijd aangaan met Memphis Depay en Wout Weghorst.

Vader Martijn Meerdink bleef steken op één interland, maar Mexx vindt het momenteel niet heel belangrijk om zijn pa op dat gebied te overtreffen. "Ik ben gewoon heel blij dat ik hier mag zijn. We gaan zien of ik daar minuten mag en kan maken. Er spelen wel wat zenuwen, maar ik ga zeker genieten van het moment."

Toevalligerwijs stond Meerdink zondag tegenover de zoon van de huidige bondscoach, Ronald Koeman Jr. In de vijftiende minuut kreeg AZ een penalty, waar de spits achter ging staan. Hij dacht er niet aan deze buitenkans expres te laten liggen, vanwege de familieband. "Nee, gewoon scoren. Ik denk dat de bondscoach mij een compliment zal geven voor hoe ik hem binnenschoot."