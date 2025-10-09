Live voetbal 10

Kraay vindt Malen het best in vrije rol rondom een ‘targetman’

Donyell Malen bij het Nederlands elftal
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
9 oktober 2025, 19:48   Bijgewerkt: 20:24

Donyell Malen is met een goed gevoel afgereisd naar Oranje, nadat hij afgelopen weekend twee keer trefzeker was namens Aston Villa tegen Burnley (2-1). Toch moet hij tegen Malta genoegen nemen met een plekje op de bank. Wat precies de beste positie van Malen is, staat ter discussie.

Begin deze week hintte Ronald Koeman erop dat Malen misschien zou gaan spelen in plaats van Memphis Depay, die door een gestolen paspoort later aansloot bij Oranje. Donderdag bleek echter dat de keuze is gevallen op Wout Weghorst, terwijl Jeremie Frimpong als rechtsbuiten zal opereren.

In de voorbeschouwing van ESPN op Malta - Nederland krijgt Hans Kraay junior de vraag wat nu precies de beste positie is van Malen, die regelmatig als rechtsbuiten en in de spits speelt bij Aston Villa. “Bij PSV speelde hij, net als heel veel rechtsbenigen, graag vanaf de linkerkant”, haalt de analist er nog een positie bij. Dat is volgens Kraay echter niet de beste plek voor Malen.

“Ik denk dat hij het allerbeste is in een vrije rol rondom een targetman, zoals ze dat in Engeland noemen”, stelt de oud-voetballer. Daarin zit volgens Kraay echter wel een probleem. “Zo spelen niet zo heel veel ploegen meer, met twee centrumspitsen. Maar een vrije rol en de diepte in kunnen, ik denk dat hij daar het beste in is.” De analist denkt dat Malen daarnaast ook een goede invaller is op rechtsbuiten.

