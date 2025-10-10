Hans Kraay junior is het absoluut niet eens met na afloop van Malta - Nederland (0-4). Waar de buitenspeler aangaf dat Oranje goed was begonnen, kan Kraay zich daar totaal niet in vinden. De analist stelt dat Nederland ‘verschrikkelijk’ begon.

Nederland wist donderdag met 0-4 te winnen bij Malta. De eerste kans van de wedstrijd was echter voor de thuisploeg. Virgil van Dijk probeerde een bal in de derde minuut terug te spelen op Bart Verbruggen, maar zag daarbij Joseph Mbong over het hoofd. Omdat de bal van de Oranje-captain ook niet zuiver was, kreeg de aanvaller van Malta een schietkans. Doordat Verbruggen zich goed positioneerde, kreeg Mbong de bal niet tussen de palen. Tien minuten later zette Gakpo Nederland vanaf de stip op voorsprong.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van het duel verschijnt de aanvaller van Liverpool voor de camera van ESPN. Daar krijgt hij van Pascal Kamperman de vraag of het begin goed was en het daarna wat minder werd. “Ja, dat zeg je mooi”, antwoordt Gakpo, die zich dus in de lezing van de verslaggever kan vinden. “Ik denk dat we goed begonnen en daarna een beetje wegzakten. De tweede helft een beetje hetzelfde, maar dan eindigen we wel weer goed en scherp. Al met al gewoon prima.”

Als er vervolgens wordt geschakeld naar de studio met Kraay en Milan van Dongen, geeft eerstgenoemde aan dat hij Gakpo een erg leuke jongen vindt om naar te luisteren. “Hij staat erbij alsof hij zijn eerste interland speelt. Blosjes op de wangen, zo’n leuke jongen. En een van de weinigen die wel goed was”, zegt Kraay. Toch heeft de analist wel een kritiekpuntje. “Je kunt het nog zo’n leuke jongen vinden, toch klopt het niet wat hij zei: ‘We begonnen goed.’ We begonnen verschrikkelijk”, besluit Kraay.