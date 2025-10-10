Live voetbal

Driessen: 'Koeman moet meer scherpte eisen van Van Dijk'

Bondscoach Ronald Koeman tijdens Litouwen - Nederland
Foto: © Imago
0 reacties
Maurice Mazenier
10 oktober 2025, 08:09

Bondscoach Ronald Koeman zal zijn aanvoerder Virgil van Dijk achter de vodden aan moeten blijven zitten. Dat stelt Valentijn Driessen in De Telegraaf. Daarnaast moet de bondscoach meer scherpte eisen van de 33-jarige centrale verdediger. Ook buigt Driessen zich over de positie naast Van Dijk in het hart van de verdediging.

"Nadat Van Dijk veel kritiek kreeg voor zijn slappe verdedigen bij Chelsea-Liverpool begon hij op Malta bijzonder slordig. Oranje ontsnapte aan een snelle achterstand na een foute terugspeelbal van Van Dijk", blikt Driessen terug. "In de tweede helft pakte de captain van Liverpool een onnodige gele kaart. De centrale verdediger mag dan onbetwist zijn als leider en persoonlijkheid, voor het verdedigingswerk heeft Koeman ook voor Van Dijk een alternatief in zijn selectie in de persoon van Micky van de Ven van Tottenham Hotspur."

Artikel gaat verder onder video

Driessen benadrukt dat Van Dijk niet ter discussie staat voor Koeman, maar plaatst daarbij wel een stevige kanttekening. "Hij mag, of beter moet hem wel achter de vodden blijven zitten en meer scherpte eisen van zijn aanvoerder", vervolgt de chef voetbal van De Telegraaf zijn relaas.

De positie naast Van Dijk in het Nederlands elftal ligt nog open. De voorbije interlands probeerde Koeman daar Jan-Paul van Hecke, Stefan de Vrij en Jurriën Timber. Daarnaast heeft de keuzeheer ook nog Matthijs de Ligt achter de hand, maar de Manchester United-verdediger ontbreekt zelfs helemaal deze interlandperiode.

Timber lijkt inmiddels de voornaamste kandidaat te zijn om de positie naast Van Dijk in te vullen. "Om te beoordelen of Timber definitief de man wordt naast Van Dijk op het WK 2026 zal hij eerst tegen serieuze tegenstanders met goede aanvallers in actie moeten komen. Finland is dat zondag niet, maar Polen volgende maand wel", aldus Driessen. "En Van Dijk? Die zal zeker ook zijn zegje doen met wie hij het liefst het centrale verdedigingsduo vormt bij het Nederlands elftal. Maar Van Dijk moet ook blijven leveren. Zelfs, of juist tegen een zwakke ploeg als Malta", besluit hij.

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

➡️ Meer Nederlands elftal nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vaart Hooijdonk

Van Hooijdonk hard voor Oranje: 'Ik vond er geen ruk aan, een vreselijke wedstrijd'

  • Gisteren, 23:26
  • Gisteren, 23:26
Xavi Simons

Jeroen Grueter eindigt Malta - Nederland ontzettend negatief over Oranje

  • Gisteren, 23:04
  • Gisteren, 23:04
Weghorst en Gravenberch vieren de 0-1 bij Malta - Nederland

Teruglezen: zo won Oranje donderdagavond ruim van Malta

  • Gisteren, 22:45
  • Gisteren, 22:45
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
7
0
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel