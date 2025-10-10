Driessen: 'Koeman moet meer scherpte eisen van Van Dijk'

Bondscoach Ronald Koeman zal zijn aanvoerder achter de vodden aan moeten blijven zitten. Dat stelt Valentijn Driessen in De Telegraaf. Daarnaast moet de bondscoach meer scherpte eisen van de 33-jarige centrale verdediger. Ook buigt Driessen zich over de positie naast Van Dijk in het hart van de verdediging.

"Nadat Van Dijk veel kritiek kreeg voor zijn slappe verdedigen bij Chelsea-Liverpool begon hij op Malta bijzonder slordig. Oranje ontsnapte aan een snelle achterstand na een foute terugspeelbal van Van Dijk", blikt Driessen terug. "In de tweede helft pakte de captain van Liverpool een onnodige gele kaart. De centrale verdediger mag dan onbetwist zijn als leider en persoonlijkheid, voor het verdedigingswerk heeft Koeman ook voor Van Dijk een alternatief in zijn selectie in de persoon van Micky van de Ven van Tottenham Hotspur."

Driessen benadrukt dat Van Dijk niet ter discussie staat voor Koeman, maar plaatst daarbij wel een stevige kanttekening. "Hij mag, of beter moet hem wel achter de vodden blijven zitten en meer scherpte eisen van zijn aanvoerder", vervolgt de chef voetbal van De Telegraaf zijn relaas.

De positie naast Van Dijk in het Nederlands elftal ligt nog open. De voorbije interlands probeerde Koeman daar Jan-Paul van Hecke, Stefan de Vrij en Jurriën Timber. Daarnaast heeft de keuzeheer ook nog Matthijs de Ligt achter de hand, maar de Manchester United-verdediger ontbreekt zelfs helemaal deze interlandperiode.

Timber lijkt inmiddels de voornaamste kandidaat te zijn om de positie naast Van Dijk in te vullen. "Om te beoordelen of Timber definitief de man wordt naast Van Dijk op het WK 2026 zal hij eerst tegen serieuze tegenstanders met goede aanvallers in actie moeten komen. Finland is dat zondag niet, maar Polen volgende maand wel", aldus Driessen. "En Van Dijk? Die zal zeker ook zijn zegje doen met wie hij het liefst het centrale verdedigingsduo vormt bij het Nederlands elftal. Maar Van Dijk moet ook blijven leveren. Zelfs, of juist tegen een zwakke ploeg als Malta", besluit hij.