Ook – die op weg naar de uitgang lijkt - lag niet lekker met Robin van Persie, zo weet Martijn Krabbendam van Voetbal International te melden bij Voetbalpraat. Diezelfde journalist denkt dat het einde verhaal is voor de oefenmeester bij Feyenoord.

De oorlog tussen Quinten Timber en Van Persie heeft grote gevolgen voor de spelersgroep, zo denkt Krabbendam. “Het is gedoemd om te mislukken”, zegt hij over de huidige situatie van de oefenmeester bij Feyenoord. “Ik denk dat dit niet meer omkeerbaar is. Timber kan dan wel weggaan en nu ook Bijlow, die ook niet helemaal lekker lag met de trainer”, onthult de VI-journalist.

Artikel gaat verder onder video

Bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen liet Van Persie weten dat Bijlow zijn eerste doelman is. Die keuze draaide hij nog voor de eerste wedstrijd terug, omdat de ras-Feyenoorder enkel en alleen 'trainingsfit' zou zijn geweest. De keeper kwam vervolgens slechts één duel in actie, in de beker tegen SC Heerenveen.

Bijlow gaat Feyenoord hoogstwaarschijnlijk deze winterstop nog verlaten. Maandagavond kwam naar buiten dat de reservedoelman van de Rotterdammers op weg is naar het Italiaanse Genoa. Niet veel later verschenen er zelfs al beelden van de medische keuring die Bijlow zou hebben afgelegd.

“Calvin Stengs, Quilindschy Hartman en Ramiz Zerrouki (spelers waar Van Persie ook niet lekker mee zou hebben gelegen, red.) zijn al weg. Je kan iedereen wel wegdoen, maar als je de kleedkamer kwijt bent als trainer heb je een heel groot probleem en is het heel moeilijk om dat om te keren”, vervolgt Krabbendam.