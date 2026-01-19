Live voetbal

Bijlow op weg naar uitgang bij Feyenoord: maandag al medische test bij Genoa

Justin Bijlow en Robin van Persie
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
19 januari 2026, 17:10   Bijgewerkt: 17:23

Justin Bijlow lijkt deze winterstop te vertrekken bij Feyenoord, zo meldt journalist Gianluca di Marzio. De Italiaanse transferexpert weet dat Genoa dicht bij de komst van de reservedoelman van de Rotterdammers is.

Volgens het Italiaanse Sky Sport bevindt de deal zich al in een vergevorderd stadium. Uit berichtgeving blijkt dat Bijlow namelijk op het punt zou staan om een transfer te maken naar Genoa. Transferexpert Di Marzio spreekt van 'in arrivo', wat erop wijst dat de komst van Bijlow naar de nummer zestien van de Serie A dicht bij is.

Het kind van de club van Feyenoord schijnt te vertrekken voor een 'kleine afkoopsom', aangezien diens contract afliep. Bijlow legt in de komende uren zijn medische keuring af bij de Italiaanse club en lijkt dus na Timber de volgende Feyenoord-speler die vertrekt uit Rotterdam.

Lees ook:
Robin van Persie voor Feyenoord-Aston Villa

'Woordenwisseling tussen Van Persie en Timber in kleedkamer van Feyenoord'

Feyenoord-trainer Robin van Persie met op de achtergrond Quinten Timber en De Kuip

Veelzeggend: vertrokken Feyenoorders steunen uithaal Timber naar Van Persie

John van den Brom tijdens zijn presentatie als nieuwe trainer van FC Twente.

John van den Brom baalt flink van zijn zaakwaarnemer na interview bij ESPN

2 reacties
Docker
694 Reacties
63 Dagen lid
1.946 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ja die komt niet meer aan de bak in Rotterdam. Misschien heeft hij ook vanalles meegekregen van alle van Persie perikelen. Het zou me niet verbazen als dat ook meespeelt.

Neesje
1.736 Reacties
1.210 Dagen lid
8.877 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Spannend medische keuring 🤔🤔

Justin Bijlow

Justin Bijlow
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (22 jan. 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
4
0
2023/2024
Feyenoord
17
0
2022/2023
Feyenoord
25
0

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
21
27
49
2
Milan
21
18
46
3
Napoli
21
14
43
4
Roma
21
14
42
5
Juventus
21
15
39

Complete Stand

Meest gelezen

