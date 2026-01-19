lijkt deze winterstop te vertrekken bij Feyenoord, zo meldt journalist Gianluca di Marzio. De Italiaanse transferexpert weet dat Genoa dicht bij de komst van de reservedoelman van de Rotterdammers is.

Volgens het Italiaanse Sky Sport bevindt de deal zich al in een vergevorderd stadium. Uit berichtgeving blijkt dat Bijlow namelijk op het punt zou staan om een transfer te maken naar Genoa. Transferexpert Di Marzio spreekt van 'in arrivo', wat erop wijst dat de komst van Bijlow naar de nummer zestien van de Serie A dicht bij is.

Artikel gaat verder onder video

Het kind van de club van Feyenoord schijnt te vertrekken voor een 'kleine afkoopsom', aangezien diens contract afliep. Bijlow legt in de komende uren zijn medische keuring af bij de Italiaanse club en lijkt dus na Timber de volgende Feyenoord-speler die vertrekt uit Rotterdam.