heeft een mondeling akkoord bereikt met Olympique Marseille, zo meldt Fabrizio Romano op X. De transferexpert geeft aan dat de gesprekken met Feyenoord zich in de afrondende fase bevinden en de deal naar verwachting binnen 24 uur wordt beklonken.

Timber is hard op weg naar de uitgang bij Feyenoord. De middenvelder beschikt over een aflopend contract in Rotterdam en wil deze winter vertrekken op zijn club nog een bedrag op te leveren. Zondag verklaarde hij de oorlog aan Robin van Persie, die hem voor de wedstrijd in het openbaar aanviel. De trainer besloot vervolgens dat er wat hem betreft geen plaats meer voor Timber is in De Kuip.

De middenvelder liet in gesprek met ESPN weten dat het goed mogelijk was dat het duel met Sparta (3-4) zijn laatste in het shirt van Feyenoord was. Die uitspraak lijkt uit te gaan komen. Volgens Romano is Timber namelijk mondeling akkoord met Olympique Marseille, waar hij herenigd kan worden met Igor Paixão. De Braziliaan verruilde Feyenoord afgelopen zomer voor een avontuur in Zuid-Frankrijk.

Op dit moment zijn de onderhandelingen tussen Feyenoord en Marseille in de laatste fase aanbeland, waarbij het vooral gaat over de transfersom. De verwachting is dat er binnen 24 uur een akkoord wordt bereikt, waarna Timber zijn loopbaan kan vervolgen in Ligue 1.