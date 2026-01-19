Live voetbal

Driessen: ‘Feyenoord speelt Russisch roulette met Van Persie’

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago/realtimes
19 januari 2026

Feyenoord moet onmiddellijk afscheid nemen van Robin van Persie, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De verslaggever vreest echter dat de clubleiding niet gaat ingrijpen en dat dit voor Feyenoord helemaal verkeerd gaat aflopen.

Feyenoord kwakkelt maar voort onder Van Persie. De Rotterdammers kwamen zondagmiddag in eigen huis tegen Sparta Rotterdam nog knap terug van een 1-3 achterstand, om in blessuretijd alsnog met 3-4 te verliezen. In de laatste veertien wedstrijden in alle competities werd alleen gewonnen van FC Volendam, Telstar en PEC Zwolle.

Volgens Driessen moeten algemeen- en technisch directeur Dennis te Kloese en commissarissen Toon van Bodegom en Sjaak Troost nu beslissen of Van Persie nog steeds de juiste persoon is voor Feyenoord. “Echter, in hoeverre is dit trio capabel om deze beslissing over de hoofdtrainer toe te vertrouwen? Niet”, maakt de journalist duidelijk. Het drietal was vorig seizoen verantwoordelijk voor de aanstelling en het ontslag van Brian Priske en vervolgens ook de komst van Van Persie.

Die keuze ‘brengt niet wat ervan werd verwacht', zo concludeert Driessen. Hij noemt onder meer de aanvoerderskwestie, het verlies in de voorrondes van de Champions League tegen Fenerbahçe en de gigantische achterstand op koploper PSV als voorbeelden. “Van Persie zei na Feyenoord-Sparta dat hij vertrouwt in een ommekeer onder zijn leiding en dat hij zelf nooit de handdoek zal gooien. Wie alles op een rijtje zet in Rotterdam, moet tot de conclusie komen dat Feyenoord met Van Persie alleen maar verder in verval is geraakt.” Driessen verwacht dan ook niet dat het nog goed gaat komen. “Club en trainer spelen Russisch roulette en dat loopt geheid verkeerd af.”

Kolie
185 Reacties
660 Dagen lid
935 Likes
Kolie
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Beter als ze afscheid nemen van elkaar tenminste als je een feyenoord hart heb. Van mij mag ie blijven tot 2030 ;)

zeeuwkuip
36 Reacties
984 Dagen lid
49 Likes
zeeuwkuip
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ Kolie, Jou Feijenoordhart gaat toch ook wel huilen, met de resultaten van de afgelopen maanden?

Feyenoord - Sparta

Feyenoord
3 - 4
Sparta Rotterdam
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

