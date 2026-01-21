Mats Deijl is niet de enige Go Ahead Eagles-speler die in de belangstelling staat van Feyenoord, want ook wordt gevolgd door de Rotterdammers. Volgens het Algemeen Dagblad is de naam van de keeper van de Deventenaren al gevallen in De Kuip.

Het AD meldt dat Feyenoord kijkt naar opties om zich te versterken op de doelmanpositie. De naam van De Busser zou daarbij zijn gevallen. Hoe concreet de interesse van de Rotterdammers in de penaltykiller van Go Ahead Eagles is, wordt echter niet vermeld.

Door het vertrek van Justin Bijlow, die de overstap naar Genoa CFC maakte, is Feyenoord op zoek naar een nieuwe reservekeeper. Ook derde doelman Plamen Andreev nam deze winter tijdelijk afscheid van de Stadionclub. Daardoor is Liam Bossin nu de huidige tweede doelman.

Aanvoerder Timon Wellenreuther is de onbetwiste nummer één onder de lat bij de Rotterdammers, maar kan mogelijk concurrentie krijgen van De Busser. De 26-jarige Belg, die sinds vorig seizoen het doel verdedigt bij Go Ahead, maakt veel indruk. De doelman beschikt over meerdere kwaliteiten, maar het stoppen van penalty's is overduidelijk zijn specialiteit. Door glansrollen in strafschoppenseries tegen AZ, Roda JC en Heracles Almelo boekten de Eagles de afgelopen jaren grote successen in het KNVB Bekertoernooi.