Verrassend: Feyenoord kijkt naar Jari De Busser

Jari De Busser met de KNVB Beker in zijn handen
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
21 januari 2026, 18:36   Bijgewerkt: 18:53

Mats Deijl is niet de enige Go Ahead Eagles-speler die in de belangstelling staat van Feyenoord, want ook Jari De Busser wordt gevolgd door de Rotterdammers. Volgens het Algemeen Dagblad is de naam van de keeper van de Deventenaren al gevallen in De Kuip.

Het AD meldt dat Feyenoord kijkt naar opties om zich te versterken op de doelmanpositie. De naam van De Busser zou daarbij zijn gevallen. Hoe concreet de interesse van de Rotterdammers in de penaltykiller van Go Ahead Eagles is, wordt echter niet vermeld.

Door het vertrek van Justin Bijlow, die de overstap naar Genoa CFC maakte, is Feyenoord op zoek naar een nieuwe reservekeeper. Ook derde doelman Plamen Andreev nam deze winter tijdelijk afscheid van de Stadionclub. Daardoor is Liam Bossin nu de huidige tweede doelman.

Aanvoerder Timon Wellenreuther is de onbetwiste nummer één onder de lat bij de Rotterdammers, maar kan mogelijk concurrentie krijgen van De Busser. De 26-jarige Belg, die sinds vorig seizoen het doel verdedigt bij Go Ahead, maakt veel indruk. De doelman beschikt over meerdere kwaliteiten, maar het stoppen van penalty's is overduidelijk zijn specialiteit. Door glansrollen in strafschoppenseries tegen AZ, Roda JC en Heracles Almelo boekten de Eagles de afgelopen jaren grote successen in het KNVB Bekertoernooi.

Jari De Busser

Jari De Busser
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 26 jaar (21 okt. 1999)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
19
0
2024/2025
Lommel
0
0
2024/2025
Go Ahead
16
0
2023/2024
Lommel
30
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

