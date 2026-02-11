John Heitinga, de voormalig trainer van Ajax, heeft de de eerste teamtraining na het ontslag van Thomas Frank bij Tottenham geleid. Daarnaast geldt hij als een serieuze optie om het stokje op korte termijn over te nemen, zo meldt The Times. Volgens de Britse berichtgeving zijn de eerste gesprekken over een interim-rol voor de Nederlander al gaande.

De situatie bij de Londenaren is momenteel zorgwekkend. De club bezet een teleurstellende zestiende plaats in de Premier League en staat slechts vijf punten boven de degradatiestreep. Over anderhalve week wacht bovendien de loodzware North London Derby tegen aartsrivaal Arsenal. De clubleiding moet daarom op korte termijn bepalen wie er tijdens dat duel als eindverantwoordelijke op de bank zit. Volgens de geruchten is de kans aanzienlijk dat Heitinga die rol krijgt toebedeeld, aangezien hij de groep al onder zijn hoede heeft genomen.

Mogelijke optie

Na het vertrek van de Deense oefenmeester verscheen Heitinga direct voor de groep om de honneurs waar te nemen. De oud-verdediger werd aan het begin van dit kalenderjaar aangesteld als de nieuwe assistent van Frank, nadat hij vorig jaar in november nog werd ontslagen bij Ajax. Volgens de berichtgeving hoeft de voormalig Oranje-international niet te vrezen voor eenzelfde lot als zijn voormalige chef. De krant omschrijft de Nederlander als "een van de opties" die de club overweegt in de zoektocht naar een opvolger voor Frank.

Meerdere kandidaten

Hoewel Heitinga momenteel de touwtjes in handen heeft op het trainingsveld, is hij niet de enige naam die wordt genoemd in het Tottenham Hotspur Stadium. The Times laat ook voorzichtig de namen van Mauricio Pochettino en Roberto De Zerbi vallen als potentiële kandidaten voor de vacante positie. Pochettino kende in het verleden al een succesvolle periode bij de club, maar zou pas vanaf de zomer beschikbaar zijn. De Zerbi is daarentegen per direct inzetbaar, nadat hij onlangs is vertrokken bij Olympique Marseille.

Naast de externe opties en de mogelijke promotie van Heitinga, beschikt de club ook nog over een bekende interne kracht. De krant benadrukt namelijk dat Ryan Mason eveneens beschikbaar is om de honneurs waar te nemen. Mason fungeerde in het verleden al vaker als interim-manager bij de club en kent de organisatie door en door. Het is nu aan de clubleiding om te bepalen of zij het vertrouwen voor de cruciale derby tegen Arsenal schenken aan Heitinga of toch kiezen voor een andere tijdelijke oplossing.