Go Ahead Eagles heeft zondag tegen SC Telstar laten zien waar de club voor wil staan. Ondanks de late gelijkmaker overheerst binnen de selectie vooral het gevoel dat de Deventenaren na een lastige periode weer de juiste weg zijn ingeslagen. Dat gevoel leeft nadrukkelijk ook bij , die na afloop niet alleen de prestatie van het elftal benadrukt, maar ook achter trainer Melvin Boel gaat staan. Dat vertelt de aanvaller in een interview met Voetbal International.

Na de pijnlijke bekeruitschakeling tegen Telstar eerder deze week moest Go Ahead reageren, en dat deed het volgens Baeten ook. “Het verschil met die bekerwedstrijd was groot. Nu waren we heer en meester”, stelt de Belg. De Eagles voetbalden veel op de helft van de tegenstander, wonnen de tweede ballen en kregen kansen, maar vergaten zichzelf te belonen. “Dan is het zuur dat je in de laatste minuut twee punten laat liggen, maar ik wil vooral het positieve meenemen.”

Strijd als fundament

Artikel gaat verder onder video

Die positieve noot zit volgens Baeten vooral in de mentaliteit die Go Ahead liet zien. De sfeer in De Adelaarshorst speelde daarbij een grote rol. “Met de supporters hebben wij niet alleen een twaalfde, maar ook een dertiende en veertiende man”, aldus de Belgsiche aanvaller. “Als ik zie hoe zij ons steunen, dan zijn we verplicht om alles te geven. Elke vuile meter die gelopen moet worden, moeten we lopen.”

Baeten belichaamde die instelling tegen Telstar. Oorspronkelijk zou hij aan de rechterkant spelen, maar door een wijziging schoof hij naar links, waar hij met veel loopvermogen, duelkracht en diepgang opviel. Niet alles was even verzorgd, maar juist dat onvoorwaardelijke werken wordt in Deventer gewaardeerd. “Strijd is de basis van deze club”, benadrukt hij.

Vertrouwen in Melvin Boel

De hernieuwde energie binnen het elftal is volgens Baeten nauw verbonden met het vertrouwen dat de staf uitstraalt. Trainer Melvin Boel ligt onder vuur bij een deel van de achterban vanwege de resultaten, maar binnen de spelersgroep is daar volgens Baeten geen twijfel over. “De trainer en deze staf geven me enorm veel vertrouwen, ook toen het in het begin minder ging. Ik wil voor hen door het vuur gaan.”

Die woorden zijn tekenend voor de band tussen Boel en zijn selectie. “We doen dit samen. Wedstrijden win je samen”, stelt Baeten. “Iedereen gaat voor elkaar door het vuur. Of alles lukt of niet, dat maakt niet eens uit. Het minste wat we kunnen doen is 110 procent geven.”

Symbool van veerkracht

Dat Baeten juist nu zo uitgesproken is, past bij zijn eigen verhaal bij Go Ahead. De Belg leek afgelopen zomer nog op weg naar het Poolse Motor Lublin, maar die transfer ketste op het laatste moment af. Hij knokte zich terug in de ploeg en verlengde hij zijn contract tot 2029.

Zijn persoonlijke ontwikkeling ziet hij hand in hand gaan met die van het team. “Er is nog genoeg ruimte voor verbetering, ook bij mezelf”, zegt zei hij eerlijk. “Maar als we met deze mentaliteit blijven spelen, dan gaan we wedstrijden winnen. Daar ben ik van overtuigd.”

Go Ahead Eagles pakte dan wel ‘slechts’ een punt tegen Telstar, maar volgens Baeten en zijn ploeggenoten voelt het als een belangrijke stap. Met energie, strijd en vertrouwen in de trainer hopen de Deventenaren die lijn door te trekken richting de komende wedstrijden.