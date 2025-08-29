'PSV ontvangt bod van 25 tot 35 miljoen euro van Brentford'

PSV heeft een officieel bod van Brentford op middenvelder ontvangen, zo meldt ESPN. De Premier League-club, die zich eerder deze transferperiode al versterkte met Antoni Milambo (Feyenoord) en Jordan Henderson (Ajax), heeft een bedrag van 25 tot 35 miljoen euro over voor de Volendammer, die zelf open zou staan voor de stap.

Brentford heeft enige haast met het aantrekken van Veerman, zo meldt de zender. De transfermarkt voor Engelse clubs sluit immers maandag (1 september) al, om 20.00 uur Nederlandse tijd. De Eredivisieclubs hebben ruim een dag langer om zaken te doen. Brentford heeft 25 tot 35 miljoen euro over voor Veerman, aldus ESPN, 'een bedrag dat PSV ook verlangt'. Ook Veerman zelf zou openstaan voor de stap naar de nummer tien van het voorbije Premier League-seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Bij Brentford zou Veerman ploeggenoot worden van onder meer Milambo en Henderson. De afgelopen seizoen nam hij het met PSV juist op tegen het duo, toen zij nog onder contract stonden in Rotterdam en Amsterdam. Bovendien maakt in de persoon van Sepp van den Berg nóg een Nederlander deel uit van de Brentford-selectie. De verdediger werd vorig jaar nog gelinkt aan PSV, maar van een overstap naar Eindhoven kwam het niet.

Veerman (26) staat sinds de winterstop van het seizoen 2021/22 onder contract bij PSV, dat zes miljoen euro neertelde om de middenvelder over te nemen van sc Heerenveen. De zestienvoudig international van Oranje kwam sindsdien tot 158 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Daarin was hij goed voor 24 goals en 54 assists. Met PSV won Veerman drie keer de Johan Cruijff Schaal en sleepte hij de landstitel en de KNVB Beker elk tweemaal in de wacht. Zijn contract loopt nog door tot medio 2028.