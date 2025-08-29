Live voetbal

'PSV ontvangt bod van 25 tot 35 miljoen euro van Brentford'

Foto van PSV-trainer Peter Bosz met algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart
Foto: © Imago
Frank Hoekman
29 augustus 2025, 13:47

PSV heeft een officieel bod van Brentford op middenvelder Joey Veerman ontvangen, zo meldt ESPN. De Premier League-club, die zich eerder deze transferperiode al versterkte met Antoni Milambo (Feyenoord) en Jordan Henderson (Ajax), heeft een bedrag van 25 tot 35 miljoen euro over voor de Volendammer, die zelf open zou staan voor de stap.

Brentford heeft enige haast met het aantrekken van Veerman, zo meldt de zender. De transfermarkt voor Engelse clubs sluit immers maandag (1 september) al, om 20.00 uur Nederlandse tijd. De Eredivisieclubs hebben ruim een dag langer om zaken te doen. Brentford heeft 25 tot 35 miljoen euro over voor Veerman, aldus ESPN, 'een bedrag dat PSV ook verlangt'. Ook Veerman zelf zou openstaan voor de stap naar de nummer tien van het voorbije Premier League-seizoen.

Bij Brentford zou Veerman ploeggenoot worden van onder meer Milambo en Henderson. De afgelopen seizoen nam hij het met PSV juist op tegen het duo, toen zij nog onder contract stonden in Rotterdam en Amsterdam. Bovendien maakt in de persoon van Sepp van den Berg nóg een Nederlander deel uit van de Brentford-selectie. De verdediger werd vorig jaar nog gelinkt aan PSV, maar van een overstap naar Eindhoven kwam het niet.

Veerman (26) staat sinds de winterstop van het seizoen 2021/22 onder contract bij PSV, dat zes miljoen euro neertelde om de middenvelder over te nemen van sc Heerenveen. De zestienvoudig international van Oranje kwam sindsdien tot 158 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Daarin was hij goed voor 24 goals en 54 assists. Met PSV won Veerman drie keer de Johan Cruijff Schaal en sleepte hij de landstitel en de KNVB Beker elk tweemaal in de wacht. Zijn contract loopt nog door tot medio 2028.

12deman
162 Reacties
61 Dagen lid
217 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

da's een prima deal voor een speler die in balbezit best aardig is.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
437 Reacties
31 Dagen lid
1.470 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

35mln plus doorverkoop en bonussen prima. Weer een mooi premium bedrag voor de top2. Maar wie gaat PSV halen? Dat biedt kansen, maar moet ook gelijk een goede zijn. Mijnans dan toch? Of is dat meer een 10? Welke andere opties zijn er als vervanging?

Copa
1.991 Reacties
718 Dagen lid
22.535 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Een meer dan uitstekend bod. Ik had vorig jaar te doen met deze jongen toen ik hem op tv hoorde zeggen dat er geen belangstelling was. Nu wel dus. Pak je kans. Ga geen idiote eisen stellen. Daar je laten zien en wie weet hoger op

CG
2.255 Reacties
766 Dagen lid
13.256 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Een wél goede heel speler gaan verkopen kan sportief gezien ook een nadeel zijn !!

ERIMIR
3.290 Reacties
418 Dagen lid
37.270 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Wel een hoge transfersom voor een matige speler. Brentford is dan ook een matige club.

Arena
296 Reacties
18 Dagen lid
1.043 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik zeg doen. Al is het maar omdat ik Veerman liever niet dan wel zie spelen.

Pietjanhenrdrik
107 Reacties
37 Dagen lid
137 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit gaat psv accepteren vermoed ik.

Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 26 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
2
1
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

