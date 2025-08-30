Live voetbal 6

PSV maakt vlak voor aftrap tegen Telstar inkomende transfer wereldkundig

Foto: © Imago/realtimes
Mingus Niesten
30 augustus 2025, 19:36

Myron Boadu maakt definitief de overstap naar PSV. De spits stond in de belangstelling van Ajax, maar de Eindhovenaren troefden de Amsterdammers af. Boadu heeft een contract voor een seizoen getekend.

Boadu speelde jarenlang voor AZ, waar hij uiteindelijk 38 doelpunten maakte in 88 wedstrijden. Zijn goede vorm in zijn laatste seizoen in Alkmaar leverde hem een transfer naar AS Monaco op. In het prinsendom kon Boadu echter niet aarden. Na huurperiodes bij FC Twente en VfL Bochum keerde hij deze zomer weer terug in Monaco. Vooral zijn tijd in Duitsland was een succes te noemen: in negentien duels scoorde hij negen keer.

Na de blessure van Alassane Pléa bij PSV ging die club de markt om om te zoeken naar een extra spits naast Ricardo Pepi. Uiteindelijk kwamen Earnest Stewart en de zijnen uit bij Boadu. Ook Ajax zou interesse hebben, maar zij moesten nog wachten op een eventuele transfer van Brian Brobbey. PSV maakte haast en voltooide de transfer razendsnel.

Boadu heeft zijn contract bij Monaco laten ontbinden en komt transfervrij naar PSV. Het is onduidelijk of Boadu gehaald is om te concurreren met Pepi, of dat de nieuwe aanwinst vooral als tweede man zal fungeren. Pepi vertegenwoordigt natuurlijk ook een groot kapitaal voor de Eindhovenaren, maar is net terug van een blessure.

BartVanderVeen24
666 Reacties
1.069 Dagen lid
3.643 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nu Salah-Eddine nog

Ome Barend
31 Reacties
0 Dagen lid
35 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Was te duur voor Ajax volgens een kenner hier?

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
465 Reacties
33 Dagen lid
1.509 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Stewart is cooking, daar kan te kloese nog een voorbeeld aannemen. Stewart werkt gelukkig met een normale trainer waarbij de samenwerking ook op CL niveau is.

Arena
323 Reacties
19 Dagen lid
1.116 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat heeft Psv goed voor mekaar. Ik ben toch wel benieuwd naar Boadu hoe hij het gaat doen. Schijnt een goede speler te zijn.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
465 Reacties
33 Dagen lid
1.509 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

het is denk ik niet het niveau dat de top2 moet nastreven. Aan de andere kant is hij 3e spits.

Myron Boadu

Myron Boadu
Leeftijd: 24 jaar (14 jan. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Bochum
19
8
2024/2025
Monaco
-
-
2023/2024
Twente
11
3
2023/2024
Monaco
9
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
4
4
8
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

