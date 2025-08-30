PSV maakt vlak voor aftrap tegen Telstar inkomende transfer wereldkundig

maakt definitief de overstap naar PSV. De spits stond in de belangstelling van Ajax, maar de Eindhovenaren troefden de Amsterdammers af. Boadu heeft een contract voor een seizoen getekend.

Boadu speelde jarenlang voor AZ, waar hij uiteindelijk 38 doelpunten maakte in 88 wedstrijden. Zijn goede vorm in zijn laatste seizoen in Alkmaar leverde hem een transfer naar AS Monaco op. In het prinsendom kon Boadu echter niet aarden. Na huurperiodes bij FC Twente en VfL Bochum keerde hij deze zomer weer terug in Monaco. Vooral zijn tijd in Duitsland was een succes te noemen: in negentien duels scoorde hij negen keer.

Na de blessure van Alassane Pléa bij PSV ging die club de markt om om te zoeken naar een extra spits naast Ricardo Pepi. Uiteindelijk kwamen Earnest Stewart en de zijnen uit bij Boadu. Ook Ajax zou interesse hebben, maar zij moesten nog wachten op een eventuele transfer van Brian Brobbey. PSV maakte haast en voltooide de transfer razendsnel.

Boadu heeft zijn contract bij Monaco laten ontbinden en komt transfervrij naar PSV. Het is onduidelijk of Boadu gehaald is om te concurreren met Pepi, of dat de nieuwe aanwinst vooral als tweede man zal fungeren. Pepi vertegenwoordigt natuurlijk ook een groot kapitaal voor de Eindhovenaren, maar is net terug van een blessure.