PSV wordt in verband gebracht met doelwit van 15 miljoen: 'Opvolger Veerman'

PSV houdt de ontwikkelingen rond nauwlettend in de gaten. De middenvelder van Sheffield United wordt intern gezien als mogelijke versterking, mocht in de slotfase van de transfermarkt alsnog vertrekken uit Eindhoven.

Volgens Football Insider voert PSV al vergevorderde gesprekken over de 28-jarige Hamer, die vorig seizoen in de Championship bij Sheffield United uitblonk met negen goals en zeven assists in 41 wedstrijden. Daarmee speelde hij zich ook in de kijker bij clubs als Leeds United. Dit seizoen verloopt moeizamer: in de eerste competitiewedstrijden bleef de oud-speler van onder meer Feyenoord nog zonder doelpunt of assist.

Het Eindhovens Dagblad benadrukt echter dat de situatie sterk afhangt van Veerman. Tot dusver lijkt een vertrek van de international naar Brentford of een andere buitenlandse club niet aan de orde, maar in de voetbalwereld kan dat snel veranderen. “Tot vanavond zag het er niet naar uit dat Brentford nog terugkeert voor Veerman... maar het blijft voetbal en soms gebeuren er gekke dingen of wonderen”, schrijft Rik Elfrink.

De journalist kent ook de vermeende vraagprijs voor de middenvelder. "Hamer is flink duurder geworden en zou rond 15 miljoen euro kosten, melden bronnen in Engeland. PSV zal daar niet snel toe overgaan en wil Veerman het liefst gewoon behouden. Daar ziet het nu naar uit."

Voor Hamer zou een overstap naar PSV een terugkeer betekenen naar de Eredivisie, waar hij eerder actief was bij Feyenoord en PEC Zwolle. Na zijn transfer naar Engeland groeide hij bij Coventry City uit tot publiekslieveling en verdiende hij in 2023 een overstap naar Sheffield United. Hij werd deze zomer al meermaals in verband gebracht met PSV.