Bas Sibum duikt als toeschouwer op bij FC Emmen na ontslag bij Heracles Almelo

Bas Sibum Heracles Almelo
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
2 november 2025, 21:17

Bas Sibum is niet van plan de voetballerij eventjes links te liggen, kort na zijn ontslag bij Heracles Almelo. De 42-jarige coach dook zondagmiddag op in Emmen bij de wedstrijd tussen FC Emmen en RKC Waalwijk (2-2).

Dat blijkt uit beelden die ESPN maakte tijdens het duel in de Keuken Kampioen Divisie. Sibum was een van de toeschouwers op De Oude Meerdijk. Dat hij juist daar opdook, is niet verrassend: Sibum heeft een verleden bij de club uit Drenthe.

Zo was de clubloze trainer er jeugdtrainer en assistent-trainer van het eerste elftal. Die laatste functie besloot hij in te ruilen voor het hoofdtrainerschap bij Roda JC. Bij de club uit Kerkrade was Sibum twee seizoenen actief, waarna hij deze zomer de overstap maakte naar Heracles Almelo.

Daar kwam het vorige week tot een vroegtijdig einde: de clubleiding zette Sibum op straat na een dramatische seizoensstart. Onder zijn leiding behaalde Heracles slechts drie punten in de Eredivisie.

  Gisteren, 23:27
  Gisteren, 22:38
  Gisteren, 21:55
